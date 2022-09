Asus इस महीने एक नई स्मार्टफोन लाइनअप ROG Phone 6D Series पेश करने वाला है। 19 सितंबर को लॉन्च होने वाली इस लाइनअप में MediaTek का फ्लैगशिप Dimensity चिपसेट मौजूद होगा। अब लॉन्च से कुछ दिन पहले ही इस स्मार्टफोन सीरीज के बाकी के स्पेसिफिकेशन्स भी लीक हो गए हैं, जो हमें इसके कैमरा और स्क्रीन से लेकर बैटरी और चार्जिंग स्पीड तक के बारे जानकारी दे रही है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - ASUS ROG Phone 6D Ultimate की लॉन्च डेट कंफर्म, इन धांसू फीचर्स के साथ होगा पेश

चीनी सोशल नेटवर्क वीबो पर जाने माने टिप्सटर Digital Chat Station ने बताया कि Asus ROG 6D Ultimate मॉडल की तरह स्टैन्डर्ड वर्जन में MediaTek Dimensity 9000+ चिपसेट मौजूद होगा। लीक के मुताबिक, Asus ROG Phone 6D में डुअल सेल 6000mAh बैटरी मिलेगी।

टिप्सटर ने बताया कि यह स्मार्टफोन 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। इसका प्राइमरी कैमरा Sony IMX766 सेंसर होगा, जो एक 50MP लेंस है। इसमें 6.78-इंच की AMOLED स्क्रीन मिलेगी। पुरानी खबरों के मुताबिक, यह डिस्प्ले 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकता है।

आसुस ने इससे पहले खुद बताया था कि ROG Phone 6D Ultimate में नई "अल्टिमेट" थर्मल तकनीक मिलेगी, जो फोन में एयरफलो प्रदान करेगी। आप नीचे मौजूद ट्वीट में इस कूलिंग तकनीक को देख सकते हैं:

The ULTIMATE thermal technology is coming on September 19!

The ROG Phone 6D Ultimate will feature a new advanced cooling system that allows airflow unlike any ROG Phone before.

You don’t want to miss it ▶️ https://t.co/zYjln8DYT8#ROG #ROGPhone6DUltimate pic.twitter.com/ZFeoc6sYhd

— ROG Global (@ASUS_ROG) September 2, 2022