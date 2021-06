Asus ने अपने नए गेमिंग लैपटॉप्स ROG Zephyrus S17, Asus Zephyrus M16, Asus TUF Gaming F15 और Asus TUF Gaming F17 भारत में लॉन्च कर दिए हैं। ये सभी गेमिंग लैपटॉप 11वीं जेनरेशन Intel Core H-series प्रोसेसर पर बेस्ड हैं। कंपनी के ये नए मॉडल्स Nvidia GeForce RTX 30-series GPUs के साथ आते हैं। Also Read - 12GB RAM, 256GB स्टोरेज, 6000mAh बैटरी, 64MP कैमरे वाले गेमिंग स्मार्टफोन ASUS ROG Phone 5 पर धांसू ऑफर, 6 हजार रुपये सस्ते में खरीदने का मौका

इसके अलावा इनमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। इससे लैपटॉप्स की बैटरी को जीरो से 50 प्रतिशत तक चार्ज होने में केवल 30 मिनट का समय लगता है। इस नई सीरीज में TUF Gaming F15 और TUF Gaming F17 लैपटॉप मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड और ROG Zephyrus S17 and Zephyrus M16 स्लिम प्रोफाइल के साथ आए हैं। आइये, इन लैपटॉप्स के अन्य स्पेसिफिकेशन्स और कीमत जानें। Also Read - Xiaomi का घूमने वाला सेल्फी कैमरा, प्रोटोटाइप डिजाइन आया सामने

Asus के चारों लैपटॉप्स की कीमत

Asus ROG Zephyrus S17 की भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 2,99,990 रुपये है। वहीं, ROG Zephyrus M16 को 1,44,990 रुपये की शुरुआती कीमत में उतारा गया है। दोनों लैपटॉप्स 2021 की तीसरी तिमाही से कई वेरिएंट्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। Also Read - Asus Zenfone 8 सीरीज और ROG Phone 5 में आया नया अपडेट, कॉल, कैमरा समेत कई फीचर्स में हुआ सुधार

वहीं, Asus TUF Gaming F15 की शुरुआती कीमत 1,04,990 रुपये है और यह कल यानी 11 जून से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। वहीं, TUF Gaming F17 लैपटॉप की बिक्री 92,990 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ सोमवार यानी 14 जून से शुरू हो जाएगी।

बता दें कि Asus ने पिछले महीने ही ROG Zephyrus S17 और Zephyrus M16 को अपने वर्चुअल इवेंट For Those Who Dare में ग्लोबल स्तर पर पेश किया था।

Asus ROG Zephyrus S17 के स्पेसिफिकेशन्स

Asus ROG Zephyrus S17 में 17.3 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसमें 48GB तक DDR4 SDRAM और 2TB तक का स्टोरेज दिया गया है। यह लैपटॉप AAS Plus कूलिंग सिस्टम, Arc फ्लो फैन्स और ऑप्टिकल-मैकेनिकल कीबोर्ड के साथ आता है।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2, Thunderbolt 4, RJ45 Ethernet और USB 3.2 Gen 2 Type-C जैसे फीचर्स हैं। यह Smart Amp टेक्नोलॉजी के साथ Dolby Atmos साउंट से लैस है। यह 90Whr बैटरी और 280W अडेप्टर के साथ आता है। इसका साइज 394x264x19.9mm और वजन 2.6 किलोग्राम है।

Asus ROG Zephyrus M16 इन फीचर्स से है लैस

Asus ROG Zephyrus M16 में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला 16 इंच का WQHD डिस्प्ले दिया गया है। यह लैपटॉप 8GB तक GDDR6 मैमोरी और 32GB तक DDR4 SDRAM के साथ आता है। इस लैपटॉप में सिंगल जोन RGB के साथ बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड है। यह ROG इंटेलिजेंट कूलिंग सिस्टम और छह स्पीकर्स से लैस है। इसमें 3D microphone array दिया गया है, जो टू वे AI नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है।

केनक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2, Thunderbolt 4, HDMI, USB-A और USB Type-C ports दिए गए हैं। लैपटॉप में 180W या 240W अडेप्टर को सपोर्ट करने वाली 90Whr बैटरी दी गई है। इसका साइज 355x243x19.9mm और वजन 1.9 किलोग्राम है।

Asus TUF Gaming F15 में मिलते हैं ये स्पेसिफिकेशन्स

Asus TUF Gaming F15 में 15.6 इंच का Full-HD डिस्प्ले दिया गाय है। इसका रिफ्रेश रेट 240Hz है। यह 6GB GDDR6 मैमोरी और 16GB तक DDR4 SDRAM से लैस है। इसमें RGB बैकलिट कीबोर्ड और HD 720p Webcam लगा है। यह लैपटॉप Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2, Thunderbolt 4, USB-A, RJ45 Ethernet, HDMI और 3.5mm के हैडफोन जैक से लैस है। इसमें 180W एडेप्टर सपोर्ट वाली 90Whr बैटरी लगी है। इसका साइज 399.2×268.9×22.1mm और वजन 2.6 किलोग्राम है।

Asus TUF Gaming F17 को इन खूबियों के साथ किया गया लॉन्च

Asus TUF Gaming F17 लगभग TUF Gaming F15 के समान ही है। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ 17.3 इंच का full-HD डिस्प्ले दिया गया है। यह 4GB GDDR6 मैमोरी और 16GB तक DDR4 SDRAM से लैस है। साथ ही यह लैपटॉप 1TB तक PCIe SSD स्टोरेज के साथ भी आता है। इसमें RGB बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड और 720p HD webcam लगा है।

यह Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2, Thunderbolt 4, USB-A, RJ45 Ethernet, HDMI और 3.5mm के हैडफोन जैक से लैस है। यह DTS:X अल्ट्रा ओडियो सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 180W अडेप्टर के साथ 90Whr बैटरी लगी है। इसका साइज 9.2×268.9×22.1mm और वजन 2.6 किलोग्राम है।