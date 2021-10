ASUS VivoBook 15 OLED लैपटॉप भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Asus ने भारत में अपना नया लैपटॉप VivoBook 15 OLED लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे कई वेरिएंट में लॉन्च किया है। लैपटॉप में Intel Core i3, Core i5, Core i7 और AMD Ryzen 5 प्रोसेसर मिलता है। इसमें 16GB तक RAM और 512GB तक M.2 NVMe SSD या ऑनबोर्ड स्टोरेज के लिए 1TB तक SATA HDD दिया गया है। Also Read - Asus Chromebook C223N Review: कम खर्च में ऑनलाइन क्लास और एंटरटेनमेंट की जरूरतें करेगा पूरी

लैपटॉप में फुल HD डिस्प्ले लगा है। यह कब और कहां बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, यह जानने के लिए नीचे पढ़ें। साथ इसकी कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन भी इस आर्टिकल में बताए गए हैं।

Asus Vivobook 15 OLED Price

Asus Vivobook 15 OLED Price

नया Asus Vivobook 15 OLED का Core i3 वेरिएंट 46,990 रुपये में लॉन्च किया गया है। वहीं, 16GB RAM के साथ Vivobook 15 Core i5 की कीमत 68,990 रुपये और 8GB RAM वाले वेरिएंट की कीमत 65,990 रुपये है। Vivobook 15 का Core i7 वेरिएंट कंपनी ने भारत में 81,990 रुपये में उतारा है। इसके अलावा Vivobook 15 AMD की कीमत 62,990 रुपये है।

Asus Vivobook 15 OLED Availability

Vivobook 15 Core i3 ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Amazon पर, 16GB RAM के साथ Core i5 और AMD वेरिएंट केवल Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Vivobook 15 Core i7 वेरिएंट अमेजन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर, 8GB RAM वाले Core i5 लैपटॉप ऑफलाइन रिटेल स्टोर, Asus एक्सक्लूसिव स्टोर, ROG स्टोर्स, Croma, Vijay Sales और Reliance Digital पर मिलेगा। लैपटॉप 3 कलर ऑप्शन Hearty Gold, Indie Black और Transparent Silver में आया है।

लैपटॉप 3 अक्टूबर से Flipkart Big Billion Days 2021 Sale के दौरान बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स 2 अक्टूबर से लैपटॉप खरीद पाएंगे।

Asus Vivobook 15 OLED Specification

नया Asus Vivobook 15 OLED में 1920×1080 पिक्सल वाला 15.6 इंच का Full-HD OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 16:9 है। लैपटॉप को 8GB RAM और 16GB RAM में उतारा गया है। इसमें Intel Core i3-1115G4, Intel Core i5-1135G7, Intel Core i7-1165G7 और AMD Ryzen 5 5500U का ऑप्शन मिलता है।

केन्क्टिविटी के लिए Asus Vivobook 15 OLED में डुअल बैंड Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth v5, 2 USB 2.0 पोर्ट, USB Type-C 3.2 Gen 1 पोर्ट, USB Type-A 3.2 Gen 1 पोर्ट, HDMI 1.4 जैक, 3.5mm का हेडफोन जैक लगा है। यह लैपटॉप Windows 10 पर रन करता है। हालांकि, Windows 11 आने के बाद इसमें भी इसके लिए अपडेट मिलेगा। लैपटॉप फोटोग्राफी के लिए HD कैमरे से लैस है। Vivobook 15 OLED में 42Whr बैटरी लगी है। इसका साइज 359x235x17.9mm और वजन 1.8 किलोग्राम है।