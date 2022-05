ASUS ने 2022 के नए VivoBook लैपटॉप्स लॉन्च किए हैं। कंपनी ने अपने The Pinnacle of Performance इवेंट पर नया Vivobook 13 Slate OLED Artist Edition लैपटॉप, नई Vivobook Pro सीरीज और नई Vivobook S सीरीज लॉन्च की है। आइए इस लैपटॉप लाइनअप के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Asus ने लॉन्च किए पावर से भरपूर Zenbook लैपटॉप, जानें क्या है इनमें खास

Asus Vivobook Pro series

Vivobook Pro सीरीज के नए लैपटॉप्स में शामिल हैं: Also Read - Asus ROG Zephyrus M16 2022 Edition भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

16-इंच का Vivobook Pro 16X OLED (N7601/M7601) लैपटॉप

15.6-इंच का Vivobook Pro 15X OLED (K6501/M6501) लैपटॉप

14.5-इंच का Vivobook Pro 14X OLED (N7401) लैपटॉप

16-इंच का Vivobook Pro 16 OLED (K6602) लैपटॉप

15.6-इंच का Vivobook Pro 15 OLED (K6502/K6500/M6500) लैपटॉप

इनमें 12th Gen Intel Core i9 12900H तक या AMD Ryzen 9 6900HX तक प्रोसेसर मिलते हैं। लैपटॉप्स में 32 GB तक DDR5 RAM, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti तक ग्राफिक्स, 2 TB तक PCIe 4.0 SSD स्टोरेज और IceCool Pro थर्मल तकनीक मौजूद है। Also Read - Asus ZenBook 14 Flip OLED लैपटॉप हुआ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

इन लैपटॉप में 3.2K 120 Hz OLED स्क्रीन और 2.8K 120 Hz OLED स्क्रीन से लेकर 4K OLED NanoEdge डिस्प्ले तक मौजूद है। इनमें Harman Kardon-certified Dolby Atmos ऑडियो सिस्टम मौजूद है, जो स्मार्ट ऐम्प्लिफायर इस्तेमाल करता है। इसमें यूजर्स को FHD वेबकैम और ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) तकनीक भी मिलती है।

Vivobook S series

Vivobook S series में थिन और लाइट लैपटॉप्स शामिल हैं। इसमें शामिल हैं:

14.5-इंच Vivobook S 14X OLED (S5402/M5402) लैपटॉप

16-इंच Vivobook S 16X OLED (S5602/M5602) लैपटॉप

14-inch Vivobook S 14 OLED (K3402/M3402) लैपटॉप

15.6-inch Vivobook S 15 OLED (K3502/M3502) लैपटॉप

इन लैपटॉप्स में 12th Gen Intel Core i7 12700H तक या AMD Ryzen 9 6900HX तक प्रोसेसर मौजूद हैं। इनमें Intel Iris Xe या AMD Radeon ग्राफिक्स समेत 16GB DDr4 RAM और 1TB PCIe SSD स्टोरेज मिलता है।

इन लैपटॉप में OLED NanoEdge स्क्रीन मिलती है, जो 4K तक स्क्रीन रेजलूशन सपोर्ट करती हैं। इस सीरीज में 14.5-इंच और 15.6-इंच साइज में 2.8K 120Hz OLED स्क्रीन मौजूद हैं, जो 100% DCI-P3 कलर गैमुट सपोर्ट करती हैं। इनमें Harman Kardon-certified ऑडियो सिस्टम और Asus AI Noise-Canceling तकनीक भी मौजूद है।