भारत में 13 अगस्त को लॉन्च होगा आसुस का यह लैपटॉप

आसुस ने अपना नया जेनबुक प्रो जून 2018 में लॉन्च किया था। यह यूनिक फ्लैगशिप लैपटॉप है। अब यह लैपटॉप भारत में पेश होने जा रहा है। इस बात की घोषणा आसुस ने अपने ट्विटर पेज के जरिए की है। कंपनी के आधिकारिक ट्विटर पर बताया गया है कि यह लैपटॉप भारत में 13 अगस्त को लॉन्च होगा। कंपनी ने इसका टीजर वीडियो भी जारी किया है।

इसमें लैपटॉप की टचस्क्रीन टैचपैड को दिखाया गया है। इस ट्वीट में बताया गया है कि यह नोटबुक NanoEdge 4K UHD टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आएगा। हालांकि, इसके कीमत के बारे में ट्वीट में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, इस नोटबुक की अमेरिकी मार्केट में कीमत 1,58,000 है तो माना जा रहा है कि भारतीय मार्केट में भी यह नोटबुक इसी कीमत में पेश किया जा सकता है।

Experience life in the most vivid, most realistic colours possible with a NanoEdge 4K UHD Touchscreen Display. Get ready to #TouchTheFuture on 13th August 2018. pic.twitter.com/h0yPFW1b2j

— ASUS India (@ASUSIndia) 6 August 2018