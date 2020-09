Asus ZenBook S फास्ट चार्ज और 10th-Gen Intel Core i7 प्रोसेसर के साथ हुआ लॉन्च

Asus ZenBook S को कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। इस नोटबुक की खासियत इसकी 3:2 आस्पेक्ट रेश्यो वाली एक्स्ट्रा वर्टिकल स्क्रीन है। Asus ZenBook S को कंपनी ने Asus’ NumberPad 2.0 टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया है जिसकी मदद से टच पैड को नंबर पैड में कंवर्ट कर सकते हैं। यहां हम आपको इस लैपटॉप की कीमत और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता रहे हैं। Also Read - Asus ROG Zephyrus G14 पहला पावरफुल 14 इंच वाला गेमिंग लैपटॉप CES 2020 के दौरान हुआ लॉन्च

Asus ZenBook S : Price

Asus ZenBook S (UX393) लैपटॉप को अमेरिका में एक्सक्लूसिवली Costco और Microsoft Store से खरीदा जा सकता है। यह लैपटॉप Jade Black और Red Copper ऐज के साथ पेश किया गया है। आसुस के लेटेस्ट लैपटॉप की कीमत 1,700 डॉलर (करीब 1.24 लाख रुपये) हो सकती है।

Asus ZenBook S : Specifications

Asus ZenBook S लैपटॉप Windows 10 Pro पर करता है। इस लैपटॉप में आसुस ने 14-इंच (13.9-inch) की 3,300×2,200 पिक्सल वाली टच डिस्प्ले दी है। इस डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेश्यो 3:2 है। इसके साथ ही डिस्प्ले का DCI-P3 का कलर स्पेस 100 प्रतिशत कवरेज के साथ साथ 133 प्रतिशत sRGB कलर कवरेज सपोर्ट करता है। Asus ZenBook S लैपटॉप को कंपनी ने 10th-Gen Intel Core i7 प्रोसेसर के साथ Intel Iris Plus ग्राफिक्स के साथ पेश किया गया है। इस लैपटॉप में 16GB तक का RAM और 1TB PCIe 3.0 x4 M.2 SSD स्टोरेज दी गई है।

Asus ZenBook S में कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6, ब्लूटूथ v5.0, दो USB-C थंडरबोल्ट 3 पोर्ट, a USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट, HDMI पोर्ट और microSD कार्ड रिडर दिया है। इसके साथ ही इस लैपटॉप में 67Wh बैटरी दी है। सिंगल चार्ज में यह 14 का बैकअप देता है।

इस लैपटॉप को फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ पेश किया है। कंपनी का दावा है कि यह 49 मिनट में 60 प्रतिशत चार्ज हो जाता है। इस लैपटॉप का ट्रैक पैड नंबर पैड में कंवर्ट हो जाता है। इस नबंर पैड को क्रॉसर के जरिए ट्रैक पैड में चेंज किया जा सकता है।