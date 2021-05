ASUS ZenFone 8 Flip और ZenFone 8 की खास जानकारी हुई लीक, जानिए क्या हो सकते हैं फीचर्स

ASUS ZenFone 8 और ASUS ZenFone 8 Flip स्मार्टफोन 12 मई को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्चिंग से पहले इस स्मार्टफोन सीरीज की कुछ डिटेल्स और रेंडर सामने आए हैं। 91मोबाइल्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपने एक फोन में फ्लिप कैमरा डिजाइन देगी, जिसका नाम ASUS ZenFone 8 Flip हो सकता है। इसका रेंडर भी सामने आया है, जो डिजाइन की जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त जेनफोन 8 का भी फर्स्ट लुक सामने आया है, जो कॉम्पैक्ट डिजाइन वाला डिवाइस होगा। Also Read - ASUS ZenFone 8 Mini की खास जानकारी हुई लीक, जानिए क्या होंगे फीचर

जेनफोन 8 फ्लिप की बात करें तो स्मार्टफोन में मोटराइज्ड मैकेनिज्म मिलेगा, जैसा जेनफोन 7 और जेनफोन 6जेड में देखने को मिला था। आसुस उन स्मार्टफोन ब्रांड्स में से एक है, जो अभी भी फ्लिप कैमरा डिजाइन को कैरी कर रहा है। पिछले फोन्स के जैसे ही इसमें भी 180 डिग्री फ्लिप होने वाला कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। इसके अतिरिक्त डिवाइस में एज-टू-एज डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें कोई पंच होल या नॉच नहीं होगा। यह फोन दो कलर में आ सकता है। पावर बटन ब्लू कलर की मिल सकती है।

Full Specs & Renders of the ASUS Zenfone 8 & Zenfone 8 Flip, launching on May 12

Zenfone 8 is a compact smartphone with 5.92″ screen size while th 8 Flip has a 6.67″ AMOLED Display.

Both feature Snapdragon 888 & 64MP Main Camera.

Please link & credit: https://t.co/9ZO803tRlk pic.twitter.com/MCc2p5ISaK

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) May 5, 2021