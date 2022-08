Asus Zenfone 9 स्मार्टफोन को पिछले महीने जुलाई में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। वहीं, अब इस फोन के भारत लॉन्च से जुड़ी सामने आ गई है। लेटेस्ट लीक की मानें, तो जल्द ही ही यह स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में दस्तक देने वाला है, जिसकी लॉन्च में अब बस चंद दिन ही बचे हैं। Also Read - 16GB RAM, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा के साथ ASUS Zenfone 9 लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look

Asus Zenfone 9 coming Tuesday in India #Asus #AsusZenfone9 — Sahil Karoul (@KaroulSahil) August 21, 2022



पुरानी रिपोर्ट की मानें, तो आसुस जेनफोन 9 स्मार्टफोन भारत में अलग नाम से लॉन्च किया जा सकता है। भारत में यह फोन Asus 9z के नाम से दस्तक दे सकता है। फिलहाल, कंपनी ने इससे जुड़ी किसी प्रकार की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। कंपनी 24 अगस्त को एक इवेंट का आयोजन कर रही है, जिसमें दोपहर 12 बजे कुछ लैपटॉप्स लॉन्च किए जा सकते हैं।

जैसे कि हमने बताया यह फोन ग्लोबली लॉन्च किया जा चुका है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में लॉन्च होने वाला कथित आसुस 9जेड फोन किन-किन स्पेसिफिकेशन के साथ पेश हो सकता है।

ASUS Zenfone 9 Specifications

-5.9 इंच AMOLED Display

-120Hz रिफ्रेश रेट

-Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट

-50MP कैमरा

खूबियों की बात करें, तो आसुस जेनफोन 9 में 5.9 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और रेजल्यूशन रेजलूशन 2400 x 1080 पिक्सल होगा। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, और 16GB + 256GB स्टोरेज मिलेंगे।

फोटोग्राफी के लिए Asus Zenfone 9 में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP का है और दूसरा 12MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आएगा। इसके अलावा फोन का में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। इस फोन में कंपनी ने 4,300mAh बैटरी दी जाएगी, जो 30W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

ASUS Zenfone 9 Price

असुस जेनफोन 9 की कीमत ग्लोबल मार्केट में EUR 799 यानी करीब 64,700 रुपये से शुरू होती है, यह दाम फोन के बेस वेरिएंट 8GB + 128GB स्टोरेज का है। फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB + 256GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत EUR 849 यानी करीब 68,700 रुपये है। वहीं इस फोन का टॉप मॉडल 16GB + 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत EUR 899 यानी करीब 72,700 रुपये है।