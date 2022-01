बच्चों के इस वीडियो ने यूट्यूब पर बनाया रिकॉर्ड, मिला 1000 करोड़ व्यूज

YouTube वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बच्चों के एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है। इस वीडियो को 1000 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिला है। Baby Shark Dance के नाम से अपलोड किए गए इस वीडियो ने अब तक सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो Despacito का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। Also Read - Google, Facebook पर लगा 1765 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें वजह

बेबी शार्क डांस का यह वीडियो अब इतिहास का सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाला वीडियो बन गया है। Despacito को 7.7 बिलियन यानी 770 करोड़ बार देखा गया था। Also Read - TikTok फिर बना साल का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप, जानें 2021 में किन ऐप्स का रहा जलवा

इस बात की जानकारी बेबी शार्क (Baby Shark) और Pinkfong ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। @Pinkfing नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए ट्वीट में कहा, “आज हमने हमारा स्पेशल माइलस्टोन सेट करके इतिहास रच दिया है। ‘Baby Shark Dance’ वीडियो YouTube पर 10 बिलियन व्यूज पाने वाला पहला वीडियो बन गया। आप अपने बेबी शॉर्क डांस मोमेंट को हमारे साथ शेयर करें।” Also Read - 20 मिनट तक डाउन रहा YouTube, कंपनी ने कहा अब नहीं है कोई दिक्कत

Today we mark history with our special milestone! 🥇 ‘Baby Shark Dance’ became the first video in history to hit 𝟭𝟬 𝗕𝗜𝗟𝗟𝗜𝗢𝗡 𝗩𝗜𝗘𝗪𝗦 on YouTube!🦈🌊

Share your Baby Shark Dance moments with us!🎶 #BabySharkDance #BabyShark #TheMostViewedVideo #YouTube #10billionviews pic.twitter.com/tbuCDeWdSh

— Pinkfong & Baby Shark (@Pinkfong) January 13, 2022