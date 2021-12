BGR.in Tech Excellence Awards 2021 में इन स्मार्ट टीवी ने जमाई धाक, देखें विजेताओं की लिस्ट

Zee Digital द्वारा आयोजित BGR.in Tech Excellence Awards के दूसरा संस्करण में इस साल लॉन्च हुए स्मार्टफोन (Smartphones), स्मार्ट टीवी (Smart TV), वियरेबल (Wearables), लैपटॉप (Laptop) समेत कई उत्कृष्ट प्रोडक्ट्स को अवॉर्ड दिए गए। इस अवॉर्ड शो के मुख्य अतिथि केन्द्र सरकार के खेल, युवा, सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने Zee Digital (जी डिजिटल) को इस शानदार आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। Also Read - BGR.in Tech Excellence Awards 2021 आज होगा आयोजित, यहां देखें लाइव इवेंट

विजेताओं और नोमिनी की पूरी लिस्ट

स्मार्टफोन के साथ-साथ स्मार्ट टीवी का भी बाजार इन दिनों काफी बढ़ा है। कई स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने स्मार्ट टीवी को बाजार में उतारे हैं। इस टेक अवॉर्ड शो में स्मार्ट टीवी कैटेगरी में कई अवॉर्ड दिए गए हैं। आइए, जानते हैं स्मार्ट टीवी कैटेगरी के विजेताओं और नोमिनी की पूरी लिस्ट।

Best Affordable 55-inch Smart TV

Mi TV 5X 55-inch (Winner)

Samsung Crystal 4K Series Ultra HD 55-inch (UA55AUE60AKLXL)

Redmi Smart TV SLED 4K 55-inch

OnePlus TV 55-inch U1S

Vu 55-inch 4K Ultra HD LED

Best Affordable 43-inch Smart TV

Mi TV 5X 43-inch (Winner)

Blaupunkt Cybersound 43 inch Ultra HD (4K) LED Smart Android TV (43CSA7070)

Realme Smart TV 4K 43-inch

Most Trusted Smart TV Brand Of The Year

Samsung (Winner)

LG

Xiaomi

Best Media Streaming Device

Realme 4K Smart Google TV Stick (Winner)

Apple TV 4K

Fire TV Stick (3rd Gen, 2021)

Smart TV Of The Year

Mi QLED TV 75 (Winner)

Samsung The Frame QLED 4K TV

New LG Rollable TV

