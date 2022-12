BGR.in Tech Excellence Awards 2022 का शानदार आयोजन, जानें किसे मिले सबसे ज्यादा अवॉर्ड्स

BGR.in Tech Excellence Awards के तीसरे संस्करण का शानदार आयोजन हुआ। पहली बार इस शानदार अवॉर्ड शो का ऑफलाइन आयोजन किया गया। BGR.in Tech Excellence Awards 2022 में इस साल लॉन्च हुए स्मार्टफोन (Smartphones), स्मार्ट टीवी (Smart TV), वियरेबल (Wearables), लैपटॉप (Laptop) समेत अन्य टेक प्रोडक्ट्स को अवॉर्ड दिए गए। पिछले दो साल के अवॉर्ड कोरोना महामारी की वजह से ऑनलाइन आयोजित किए गए थे। इस साल के अवॉर्ड की थीम आत्मनिर्भर भारत है, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया। Also Read - BGR.in Tech Excellence Awards 2022: जानें किस ब्रांड ने जीता बेस्ट Smart TV, Laptop और Tablet का खिताब?

BGR.in Tech Excellence Awards 2022 के मुख्य अतिथि केन्द्र सरकार के संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान रहे। इस अवॉर्ड के विनर्स का चुनाव यूजर्स और टेक जगत के सम्मानित जूरी मेंबर्स के वोट के आधार पर किया गया। अवॉर्ड शो के दौरान टेक जगत के कई दिग्गजों ने 5G और अगली पीढ़ी के भारत एवं डिजिटल रिवोल्यूशन के जरिए आत्मनिर्भर भारत पर पैनल डिस्कशन (Panel Discussion) में हिस्सा लिया।

मुख्य अतिथि ने आत्मनिर्भर भारत योजना को सराहा

BGR.in Tech Excellence Awards 2022 के मुख्य अतिथि केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत योजना की उपलब्धियों और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसके योगदान के बारे में बताया। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 2027 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि 4G और 5G टेक्नोलॉजी एंड-टू-एंड भारत में बनी है। उन्होंने डिजिटल पेमेंट के बारे में बताया कि 2040 तक 100 प्रतिशत ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा यानी कैश ट्रांजैक्शन पर निर्भरता कम हो जाएगी।

दो महत्वपूर्ण विषयों पर पैनल डिस्कशन

BGR.in Tech Excellence Awards 2022 के दौरान दो महत्वपूर्ण विषयों पर पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। पहले पैनल डिस्कशन “5G: Unlocking Next-Gen India” में Infinix India के CEO अनीश कपूर, MediaTek India के CEO अंकू जैन और Ericsson India के हेड नेटवर्क सॉल्यूशन्स सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्मेंस, उमंग जिंदन ने हिस्सा लिया। पैनलिस्ट ने बताया कि अगले कुछ साल में केवल भारत में ही 100 करोड़ 5G यूजर्स होंगे।

वहीं, दूसरे पैनल डिस्कशन “Making of AtmaNirbhar Bharat Through Digital Revolution” में OYO के ग्लोबल COO और CPO अभिनव सिन्हा ने भाग लिया। इन दोनों पैनल डिस्कशन का संचालन BGR.in के एडिटर दिनेश शर्मा ने किया। पैनल डिस्कशन में स्वदेशी कंपनियों का आत्मनिर्भर भारत योजना में योगदान पर चर्चा की गई।

विजेताओं की सूची

Best Camera Smartphone of the year- Samsung Galaxy S22 Ultra

Best Flagship Laptop of the year- Asus Zenbook 17 Fold OLED UX9702

Best Flagship smartphone of the year- Samsung Galaxy Z Fold 4

Best Indigenous Tech Brand of the year- BoAt Lifestyle

Best innovation in smartphones- Nothing Phone (1)

Best Smart TV of the year- Xiaomi OLED Vision TV

Best smartwatch of the Year- Samsung Galaxy Watch 5

Best Tablet of the year- Samsung Galaxy Tab S8 Plus

Best TWS of the Year- Sony WF-1000XM4

Emerging Laptop brand of the year- Infinix X1 Series

Most Popular Digital Payment App of the Year- PayTM

Most popular laptop brand of the year- Asus

Most popular TWS brand of the year- OnePlus

Most promising budget 5G smartphone of the year- Infinix Note 12 Pro 5G

Most promising smartphone brand of the year- Xiaomi

Most trusted Smart TV Brand of the year- Sony Bravia

Editor’s choice gaming laptop of the Year- GIGABYTE AORUS 15 XE5 Gaming laptop

Editor’s choice gaming mother board of the year- GIGABYTE Z790 AOURS Master

Most Promising Gaming Technology- Games N Gadget

Most Promising Television Brand of the Year- Acer

Emerging National Gadgets Distributor of the Year- Ingram Micro

Best Budget Smartphone Brand of the Year– Realme