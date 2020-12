BGR Tech Excellence Awards 2020: ये हैं इस साल लॉन्च हुए बेस्ट, इनोवेटिव और किफायती गैजेट्स

BGR Tech Excellence Awards 2020 लाइव हो चुके हैं। इन अवॉर्ड्स का आयोजन आज यानी 18 दिसंबर को किया जा रहा है। ये अवॉर्ड्स इस साल लॉन्च हुए विभिन्न टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को प्रदान किए जा रहे हैं। इसके लिए हमने विभिन्न कैटेगरी में अवॉर्ड्स दिए हैं। BGR Tech Excellence Awards में कुल 25 अवॉर्ड्स कैटेगरी को शामिल किया गया है, जो साल 2020 में अपने इनोवेशन से यूजर्स को इंप्रेस करने वाले प्रोडक्ट्स को दिए जा रहे हैं। कुल 25 अवॉर्ड कैटेगरीज को हमने 6 अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जिसमें स्मार्टफोन्स, वियरेबल्स, टेलिवीजन, ऑडियो प्रोडक्ट्स, लैपटॉप्स और गैजेट्स शामिल हैं। Also Read - BGR Tech Excellence Awards 2020: ये हैं इस साल लॉन्च हुए बेहतरीन स्मार्टफोन, देखिए लिस्ट

साल 2020 में लॉन्च हुए आकर्षक गैजेट्स की बात करें तो Affordable Gadget In 2020 That Affected Consumers Positively का ताज LG g8x ThinQ को मिला है। वहीं Best Gadget Of The Year का खिताब Samsung Galaxy Z Fold 2 को दिया गया है। जबकि Most Innovative Gadget Of 2020 कैटेगरी में LG Wing ने सभी को पछाड़ दिया है।

Also Read - BGR Tech Excellence Awards 2020: इन टॉप वियरेबल्स को मिले अवार्ड