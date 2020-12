BGR Tech Excellence Awards 2020: Asus Zephyrus G14 को मिला बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का अवॉर्ड

BGR Tech Excellence Awards 2020 का आज आयोजन किया जा रहा है। साल भर के टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के अलग-अलग कैटेगरी में ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। BGR Tech Excellence Awards में कुल 25 अवार्ड्स कैटेगरी को शामिल किया गया है जो कि उन प्रोडक्ट्स को दिए जाएंगे जिन्होंने वाकई में 2020 में अपने इनोवेशन से यूजर्स को इंप्रेस किया है। इसमें कुल 25 अवार्ड कैटेगरीज को हमने रखा है, जिन्हें हमने 6 अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो हैं स्मार्टफोन्स, वियरेबल्स, टेलिवीजन, ऑडियो प्रोडक्ट्स, लैपटॉप्स और गैजेट्स। Also Read - BGR Tech Excellence Awards 2020: इन ऑडियो प्रोडक्ट्स ने मचाई धूम, जानिए किसे मिला कौन सा अवॉर्ड

Laptop कैटेगरीज में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का खिताब Asus Zephyrus G14 को मिला है। वहीं, Laptop of the year का अवॉर्ड Apple MacBook Air 2020 को दिया गया है। मोस्ट प्रॉमिशिंग लैपटॉप ब्रांड का खिताब Xiaomi Mi Laptops को मिला है। इस अवॉर्ड को आप नीचे लाइव देख सकते हैं।

