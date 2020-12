BGR Tech Excellence Awards 2020: इन ऑडियो प्रोडक्ट्स ने मचाई धूम, जानिए किसे मिला कौन सा अवॉर्ड

BGR Tech Excellence Awards 2020 का आयोजन आज यानी 18 दिसंबर को किया जा रहा है। साल 2020 में लॉन्च हुए विभिन्न टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को अलग-अलग कैटेगरी में ये अवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। BGR Tech Excellence Awards में कुल 25 अवॉर्ड्स कैटेगरी को शामिल किया गया है, जो उन प्रोडक्ट्स को दिए जा रहे हैं जिन्होंने 2020 में अपने इनोवेशन से यूजर्स को इंप्रेस किया है। इसमें कुल 25 अवॉर्ड कैटेगरीज को हमने रखा है, जिन्हें हमने 6 अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो हैं स्मार्टफोन्स, वियरेबल्स, टेलिवीजन, ऑडियो प्रोडक्ट्स, लैपटॉप्स और गैजेट्स। Also Read - BGR Tech Excellence Awards 2020: Asus Zephyrus G14 को मिला बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का अवॉर्ड

ऑडियो प्रोडक्ट्स की बात करें तो Best Affordable TWS Earphones अवॉर्ड OnePlus Buds Z को दिया गया है। वहीं Best Speaker Of The Year का खिताब Sennheiser Ambeo Soundbar को मिला है। वहीं Best Value For Money Headphones का ताज OnePlus Bullets Wireless Z को मिला है। Earbuds Of The Year की बात करें तो Sony WF-1000XM3 ने इस कैटेगरी में बाजी मारी है। आखिरी में Most Promising Headphone Brand के रूप में Boat सामने आया है।

