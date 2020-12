BGR Tech Excellence Awards 2020: ये हैं इस साल लॉन्च हुए बेहतरीन स्मार्टफोन, देखिए लिस्ट

BGR Tech Excellence Awards 2020 का आयोजन आज यानी 18 दिसंबर को किया जा रहा है। साल 2020 में लॉन्च हुए विभिन्न टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को अलग-अलग कैटेगरी में ये अवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। BGR Tech Excellence Awards में कुल 25 अवॉर्ड्स कैटेगरी को शामिल किया गया है, जो साल 2020 में अपने इनोवेशन से यूजर्स को इंप्रेस करने वाले प्रोडक्ट्स को दिए जा रहे हैं। कुल 25 अवॉर्ड कैटेगरीज को हमने 6 अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जिसमें स्मार्टफोन्स, वियरेबल्स, टेलिवीजन, ऑडियो प्रोडक्ट्स, लैपटॉप्स और गैजेट्स शामिल हैं। Also Read - BGR Tech Excellence Awards 2020: ये हैं इस साल लॉन्च हुए बेस्ट, इनोवेटिव और किफायती गैजेट्स

BGR Tech Excellence Awards 2020 के सबसे चर्चित सेगमेंट में हम एंट्री कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन सेगमेंट की, जिसमें Best Budget Smartphone अवॉर्ड Xiaomi Redmi 9 Prime को मिला है। जबकि Best Innovation In Smartphones की बात करें तो Samsung Galaxy Z Fold 2 को यह अवॉर्ड मिला है।

Best Selfie Smartphone Of The Year का ताज Apple iPhone 12 के सिर पर सजा है। जबकि Best Smartphone Of The Year का खिताब Apple iPhone 12 Pro को दिया गया है। वहीं Best Value For Money Smartphone की बात करें तो यह अवॉर्ड OnePlus Nord को दिया गया है। जबकि Most Promising Smartphone Brand का खिताब Samsung को मिला है।