BGR Tech Excellence Awards 2020: शाओमी का यह टीवी बना Best Value For Money TV, ये है Most Promising TV Brand

आज यानी 18 दिसंबर को BGR Tech Excellence Awards 2020 का आयोजन किया जा रहा है। साल 2020 में लॉन्च हुए विभिन्न टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को अलग-अलग कैटेगरी में ये अवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। BGR Tech Excellence Awards में कुल 25 अवॉर्ड्स कैटेगरी को शामिल किया गया है, जो उन प्रोडक्ट्स को दिए जा रहे हैं जिन्होंने 2020 में अपने इनोवेशन से यूजर्स को इंप्रेस किया है। इन 25 अवॉर्ड कैटेगरीज को हमने 6 अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें स्मार्टफोन्स, वियरेबल्स, टेलिवीजन, ऑडियो प्रोडक्ट्स, लैपटॉप्स और गैजेट्स शामिल हैं। Also Read - BGR Tech Excellence Awards 2020: ये हैं इस साल लॉन्च हुए बेस्ट, इनोवेटिव और किफायती गैजेट्स

इस साल लॉन्च हुए टीवी की बात करें तो इसमें कैटेगरी को हमने चार सब-कैटेगरी अवॉर्ड्स में बांटा गया है। Best Innovation In TVs अवॉर्ड की बात करें तो LG Rollable OLED TV को यह अवॉर्ड मिला है। वहीं Best Media Streaming Device की बात करें तो यह अवॉर्ड Xiaomi Mi Box 4K को दिया गया है। जबकि Best Value For Money TV का ताज Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition 32-Inch के सिर सजा है। Most Promising TV Brand की बात करें तो Vu ने इस खिताब को अपने नाम किया है। Also Read - BGR Tech Excellence Awards 2020: ये हैं इस साल लॉन्च हुए बेहतरीन स्मार्टफोन, देखिए लिस्ट

Also Read - BGR Tech Excellence Awards 2020: इन टॉप वियरेबल्स को मिले अवार्ड