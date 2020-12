BGR Tech Excellence Awards 2020: इन टॉप वियरेबल्स को मिले अवार्ड

BGR Tech Excellence Awards 2020 का आज आयोजन किया जा रहा है। साल भर के टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के अलग-अलग कैटेगरी में ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। BGR Tech Excellence Awards में कुल 25 अवार्ड्स कैटेगरी को शामिल किया गया है जो कि उन प्रोडक्ट्स को दिए जाएंगे जिन्होंने वाकई में 2020 में अपने इनोवेशन से यूजर्स को इंप्रेस किया है। इसमें कुल 25 अवार्ड कैटेगरीज को हमने रखा है, जिन्हें हमने 6 अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो हैं स्मार्टफोन्स, वियरेबल्स, टेलिवीजन, ऑडियो प्रोडक्ट्स, लैपटॉप्स और गैजेट्स। Also Read - BGR Tech Excellence Awards 2020: इन ऑडियो प्रोडक्ट्स ने मचाई धूम, जानिए किसे मिला कौन सा अवॉर्ड

वियरेबल कैटेगरी में Best Innovation In Wearables का खिताब Snap Spectacles 3 के नाम रहा। वहीं, Best Value For Money Wearable का अवार्ड Mi Band 5 को मिला है। इस कैटेगरी में कुल चार सब कैटेगरी थे। अन्य दो कैटेगरी की बात करें तो Best Fitness Tracker Of The Year का अवार्ड Fitbit Charge 4 को मिला। इस कैटेगरी में Best Smartwatch Of The Year का अवार्ड Apple Watch Series 6 को मिला है। Also Read - BGR Tech Excellence Awards 2020: Asus Zephyrus G14 को मिला बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का अवॉर्ड

इस अवॉर्ड को आप नीचे लाइव देख सकते हैं। Also Read - BGR.in से जून 2020 में जुड़े 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, दर्ज की 4.5 गुना ग्रोथ