BGR.in Tech Excellence Awards 2022 में सबको पीछे छोड़ इन स्मार्टफोन ने मारी बाजी, जीता अवॉर्ड

BGR.in Tech Excellence Awards 2022 का आयोजन आज यानी 16 दिसंबर, 2022 को किया गया है। इस इवेंट में साल के बेस्ट स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और वियरेबल आदि गैजेट को अवॉर्ड दिया गया है। स्मार्टफोन कैटेगरी में कई कंपनियों के हैंडसेट्स को नॉमिनेट किया गया। लोगों की वोटिंग और सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखते हुए विनर की घोषणा की गई। स्मार्टफोन की अलग-अलग कैटेगरी में किस डिवाइस ने बेस्ट स्मार्टफोन का खिताब अपने नाम किया है, यह जानने के लिए नीचे पढ़ें।

बता दें कि नॉमिनेशन में शाओमी, रियलमी, पोको और सैमसंग समेत कई फोन्स लिस्ट किए गए थे। स्मार्टफोन की कैटेगरी में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ऑफ द ईयर, बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन ऑफ द ईयर, बेस्ट इनोवेशन इन स्मार्टफोन्स, मोस्ट प्रॉमिसिंग बजट 5G स्मार्टफोन ऑफ द ईयर, बेस्ट प्रॉमिसिंग स्मार्टफोन ब्रांड ऑफर द ईयर शामिल हैं।

Best Camera Smartphone of the Year

नॉमिनेट स्मार्टफोन के नाम

Samsung Galaxy S22 Ultra

Google Pixel 7 Pro

OnePlus 10 Pro

Vivo X80 Pro

Xiaomi 12 Pro

विनर- Samsung Galaxy S22 Ultra

Best Flagship Smartphone of the Year

नॉमिनेट स्मार्टफोन के नाम

Samsung Galaxy Z fold 4

Google pixel 7 Pro

OnePlus 10 pro

Vivo X80 Pro

Xiaomi 12 Pro

विनर– Samsung Galaxy Z Fold 4

Best innovation in Smartphones

नॉमिनेट स्मार्टफोन के नाम

Samsung Galaxy Z flip 4

Asus ROG Phone 6 Pro

OnePlus 10R

Realme GT Neo 3

Nothing Phone (1)

विनर– Nothing Phone (1)

Best Promising Budget 5G Smartphone of the Year

नॉमिनेट स्मार्टफोन के नाम

Infinix Note 12 Pro 5G

Realme 9 5G

Redmi Note 11T 5G

Oppo K10 5G

Poco M4 Pro 5G

विनर- Infinix Note 12 Pro 5G

Most Promising Smartphone Brand of the Year

नॉमिनेट ब्रांड के नाम

Realme

Infinix

Oppo

OnePlus

Xiaomi

Samsung

विनर– Xiaomi

Best Budget Smartphone Brand of the Year– Realme