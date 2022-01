पंडित बिरजू महाराज को गैजेट से था बहुत लगाव

प्रसिद्ध कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज (Birju Maharaj) का रविवार दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। 83 वर्षीय बिरजू महाराज रविवार देर रात दिल्ली स्थित अपने आवास पर पोते के साथ खेल रहे थे। अचानक बेहोश होने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आप शायद ही जानते होंगे कि कथक डांस के लिए मशहूर बिरजू महाराज को गैजेट्स से भी प्यार था। उनके निधन के बाद इस बात की जानकारी उनकी पौत्री रागिनी महाराज ने दी।

रागिनी महाराज ने बताया, “उन्हें गैजेट्स से बहुत लगाव था, वह हमेशा नए गैजेट्स (gadgets) खरीदना चाहते थे। वह हमेशा कहते थे, अगर डांसर नहीं होता तो एक मैकेनिक बनता। उनकी यही तस्वीर मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी।” उनकी पौत्री ने आगे बताया कि पिछले महीने से उनका इलाज चल रहा था। रात 12:15 से 12:30 के बीच उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई। हम उन्हें 10 मिनट के अंदर ही अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनका निधन हो चुका था।

He loved gadgets, always wanted to buy them at the earliest. He always said, if not a dancer, he’d have been a mechanic, his image in my mind will always be smiling: Ragini Maharaj, granddaughter of Kathak maestro Pandit Birju Maharaj pic.twitter.com/aW56zCdDhR

