Bitcoin माइनिंग में करीब 91 TWH बिजली सालाना खर्च होती है। यह 55 लाख आबादी वाले फिनलैंड देश के सालाना बिजली खर्च से भी ज्यादा है। एक क्लाइमेट ऐक्टिविस्ट ग्रुप ने नया कैम्पैन शुरू किया है, जो चाहता है कि बिटकॉइन माइनिंग की ऊर्जा खपत को कम किया जाए। इसके लिए इन्होंने इसके सॉफ्टवेयर कोड में बदलाव करने का सुझाव दिया है। Also Read - Bitcoin की 2.1 करोड़ सप्लाई में से बचे हैं सिर्फ 20 लाख कॉइन, जानें कब तक होगा इसका 'खनन'

क्लाइमेट ऐक्टिविस्ट ग्रुप का कहना है कि Bitcoin को अपने ऐल्गरिदम को Proof-of-Work (PoW) से बदलकर Proof-of-Stake (PoS) कर देना चाहिए। इसकी मदद से इस क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग में महंगे और ज्यादा बिजली खर्च करने वाले डिवाइस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। इसकी वजह से बिजली की खपत कम हो जाएगी और CO2 फुटप्रिंट भी कम हो जाएगा। Also Read - Cryptocurrency: ये हैं Crypto मार्केट के सबसे पॉपुलर AI टोकन, जानें कीमत और ATH

Bitcoin के कोड में चेंज की मांग

क्लाइमेट ग्रुप का कहना है कि बिटकॉइन माइनिंग अगर हर जगह अपना ली जाएगी तो इसकी वजह से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी, जो प्लैनेट का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकती है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा: Also Read - Cryptocurrency Wallet से हो रही चोरी, जानें क्रिप्टो इंवेस्टर्स को कैसे ठग रहे हैं हैकर

“बिटकॉइन को इतनी शक्ति की आवश्यकता है कि इसे माइन करने वालों ने अमेरिकी कोयला संयंत्र खरीदना शुरू कर दिया है। वे फ्रैक्ड गैस का उपयोग कर रहे हैं और टेक्सस में तेल उद्योग के साथ अपने कार्यों को बढ़ावा देने के लिए फ्लेयर गैस का उपयोग करने के लिए सौदे कर रहे हैं।”

ग्रुप ने मांग की है कि बिटकॉइन को अपने ऐल्गरिदम को PoW की जगह PoS कर देना चाहिए। इन्होंने “Change the Code, not the Climate” नाम का कैम्पैन शुरू किया है। इसका मतलब है– कोड बदलो, क्लाइमेट नहीं। इनका कहना है:

“यह प्रूफ-ऑफ-वर्क विधि, कम से कम वर्तमान में भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करती है, और इस प्रकार यह जलवायु प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। जैसे-जैसे बिटकॉइन की कीमत बढ़ती है, वैसे-वैसे इसकी ऊर्जा का उपयोग भी होता है।”

“अगर केवल 30 लोग — प्रमुख खनिक, एक्सचेंज और कोर डेवलपर्स जो बिटकॉइन कोड का निर्माण और योगदान करते हैं — प्रूफ-ऑफ-वर्क माइनिंग सिस्टम को कम ऊर्जा वाले प्रोटोकॉल में बदलने के लिए सहमत होते हैं, तो बिटकॉइन ग्रह को प्रदूषित करना बंद कर देगा। तो बिटकॉइन अपना कोड क्यों नहीं बदल रहा है?”

हाल ही में, Ethereum ने अपना कोड PoW से PoS में बदलने की घोषणा की थी। Dogecoin भी PoS पर स्विच करने के लिए काम कर रहा है, जिससे ऊर्जा की खपत 99 प्रतिशत तक कम हो सकती है।