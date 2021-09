Blaupunkt जल्द ही भारतीय बााजर में 65 इंच के स्मार्ट टीवी को पेश करने जा रही है। जर्मनी की कंपनी ने कुछ महीने पहले ही भारतीय बाजार में अपने स्मार्ट टीवी के 5 मॉडल को पेश किया था। Blaupunkt के इस स्मार्ट टीवी को 7 अक्टूबर को Flipkart पर शुरू होने वाले Big Billion Days 2021 सेल में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी जल्द ही इस स्मार्ट टीवी की कीमत और फीचर्स को रिवील करेगी। Also Read - Blaupunkt 50-inch 4K Smart TV हुआ लॉन्च, 60W स्पीकर आउटपुट और 2GB RAM से है लैस

Flipkart Big Billion Days Sale 2021 में Blaupunkt के स्मार्ट टीवी को खरीदने पर 10 प्रतिशत का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा। यह डिस्काउंट Flipkart Axis Bank कार्ड के जरिए दिया जाएगा। वहीं, ICICI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से इस स्मार्ट टीवी को खरीदने पर 10 प्रतिशत तक का अनलिमिटेड कैशबैक ऑफर किया जाएगा। यही नहीं, यूजर्स के पास PayTM वॉलेट और UPI ट्रांजेक्शन पर कैशबैक ऑफर किया जाएगा। Also Read - Blaupunkt ने 14999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया ‘Made in India’ Smart TV, मिलेंगे कमाल के फीचर्स

Blaupunkt Smart TV 50 के फीचर्स

Blaupunkt का नया स्मार्ट टीवी इस रेंज में आने वाले Xiaomi, LG, Realme, TCL और Samsung के अफोर्डेबल स्मार्ट टीवी को चुनौती दे सकता है। हाल ही में लॉन्च हुए कंपनी के 50 इंच वाले 4K स्मार्ट टीवी की कीमत 36,999 रुपये है। यह स्मार्ट टीवी Android TV 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें 60W का स्पीकर मिलता है, जो Dolby Digital Plus, DTS TruSurround सर्टिफाइट ऑडियो, Dolby MS12 साउंड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें Dolby Atmos, चार स्पीकर्स और 2GB RAM के साथ 8GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। 4K डिस्प्ले होने की वजह से यूजर को स्मूद व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। Also Read - Android Smart TV Under Rs 10,000 in India: 10 हजार के बजट में खरीदें ये एंड्रॉयड स्मार्ट TV

जर्मन कंपनी के इस अपकमिंग स्मार्ट टीवी में भी 4K रेजलूशन का डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। साथ ही, इसमें Cyber Sound टेक्नोलॉजी दिया जा सकता है। यह स्मार्ट टीवी भी Android TV 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ सकता है। कंपनी का अपकमिंग स्मार्ट टीवी Google Chromecast, Google Assistant जैसे फीचर के साथ आएगा। आने वाले दिनों में इस स्मार्ट टीवी के फीचर्स रिवील किए जाएंगे।