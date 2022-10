सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत में अपनी 4G सर्विस जल्द शुरू करने जा रही है। कंपनी काफी समय से भारत के कई हिस्सों में अपने 4G नेटवर्क की टेस्टिंग कर रही है। वहीं, अब लेटेस्ट रिपोर्ट में 4जी सर्विस लॉन्च तारीख को भी रिवील कर दिया गया है। 4जी के लॉन्च के कुछ महीनों बाद ही कंपनी अपनी 5G सर्विस को भी लॉन्च कर देगी। यह जानकारी कथित रूप से खुद टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दी है। Also Read - 5G के चक्कर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, बचने के लिए हमेशा याद रखें ये बातें

The Economic Times (ET) को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने खुलासा किया कि BSNL 4G सर्विस यूजर्स को अगले साल से उपलब्ध करा दी जाएगी। रिपोर्ट की मानें, तो बीएसएनएल 4जी सर्विस भारत में जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगी। इसके बाद 5जी सर्विस को साल 2023 के सेकेंड हाफ में लॉन्च कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं बीएसएनएल 4जी लॉन्च से जुड़ी सभी डिटेल्स।

BSNL 4G सर्विस जनवरी 2023 में लॉन्च कर दी जाएगी। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने खुलासा किया कि जनवरी 2023 के पहले हफ्ते से बीएसएनएल के सभी यूजर्स को 4जी सर्विस उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं, अगस्त 2023 तक सरकारी टेलीकॉम कंपनी अपनी 5जी सर्विस भी लेकर आ जाएगी। इससे पहले अश्विनी वैष्णव जानकारी दी थी कि बीएसएनएल की 5जी सर्विस भारत में 15 अगस्त 2023 को ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी।

Airtel 5G Plus

Airtel ने आधिकारिक तौर पर कुछ समय पहले ही अपनी 5G Plus सर्विस लॉन्च की है। एयरटेल यूजर्स को 4G सिम कार्ड पर ही बिना किसी एक्सट्रा रिचार्ज के 5G Plus सर्विस मिलेगी। देश के 8 शहरों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलूरू, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में एयरटेल यूजर्स इस नेक्स्ट जेनरेशन 5G सर्विस का आनंद ले सकेंगे। कंपनी ने कहा कि Airtel 5G Plus सर्विस को इन शहरों में फेज वाइज रोल आउट किया जा रहा है। जिन यूजर्स के पास 5G इनेबल्ड अपने स्मार्टफोन में 5जी सर्विस मिलनी शुरू हो चुकी है।

Reliance Jio True 5G

Reliance Jio True 5G का बीटा ट्रायल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में 5 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। जियो यूजर्स को इन्वाइट के आधार पर 5G सर्विस टेस्ट करने का मौका मिला है।