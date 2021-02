Budget 2021 Nirmala Sitharaman made in india tablet: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस मेड इन इंडिया टैबलेट से वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया था, उसका खुलासा हो गया है। दरअसल, इस बार वित्त मंत्री ने पारंपरिक बही-खाता की बजाय डिजिटल बही-खाता, यानी एक टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा है। यह टैबलेट मेड इन इंडिया बताया गया, लेकिन सरकार ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तभी से लोगों के मन में सवाल था कि वित्त मंत्री ने किस मेड इन इंडिया टैबलेट से बजट पेश किया था। Also Read - Union Budget 2021: डिजिटल हुआ बजट, Made in India टैबलेट से निर्मला सीतारमण कर रहीं पेश

निर्मला सीतरमण ने इंडियन कंपनी Lava के टैबलेट से बजट 2021-22 पेश किया है। इस बात का खुलासा Lava International Limited के प्रेसिडेंट और बिजनस हेड सुनील रैना ने किया है। रैना ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में एक न्यूज पेपर की कटिंग शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि वित्त मंत्री ने जिस टैबलेट से बजट पेश किया, वह लावा का टैबलेट है। हालांकि, रैना ने टैबलेट के फीचर्स और कीमत को लेकर कुछ नहीं कहा है। Also Read - Samsung Galaxy Tab M62 के स्पेसिफिकेशन्स लीक, मिलेगी 7000mAh बैटरी और 25W फास्ट-चार्जिंग

Apple के टैबलेट से बजट पेश करने की थी अफवाह

बजट के दिन वित्त मंत्री के हाथ में बहीखाता की बजाय टैबलेट देखने के बाद तेजी से यह सर्च किया जाने लगा कि निर्मला सीतारमण किस कंपनी के टैबलेट से बजट पेश कर रही हैं। खबर आई कि यह मेड इन इंडिया टैबलेट है, तो लोग कयास लगाने कि वित्त मंत्री एप्पल के मेड इन इंडिया टैबलेट से बजट पेश कर रही हैं। हालांकि, अब सुनील रैना के ट्वीट से साफ हो गया है कि वह Lava का टैबलेट था।

Lava की वेबसाइट पर तीन Tablet

लावा इंडिया की वेबसाइट पर तीन टैबलेट उपलब्ध हैं। इनमें Lava T81N सबसे प्रीमियम टैबलेट है। इसकी कीमत 16,999 रुपये है। इसमें 8 इंच का एचडी डिस्प्ले दिया गया है। मेटल बॉडी वाला यह टैबलेट 5100 बैटरी के साथ आता है। इसमें 4G VoLTE कनेक्टिविटी मिलती है। इसके अलावा Ivory Pop और Lava Magnum X1 नाम से दो अन्य टैबलेट भी कंपनी की वेबसाइट पर लिस्ट किए हुए हैं।

हालांकि, माना जा रहा है कि वित्त मंत्री ने जिस टैबलेट से बजट पेश किया है, उसे लावा ने अभी लॉन्च नहीं किया है। ऐसा पिछले साल आई लीक रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जा रहा है। अक्टूबर 2020 में एक फेमस टिप्टसर ने खुलासा किया था कि Lava भारतीय बाजार में जल्द एक नया टैबलेट लॉन्च करने वाला है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि निर्मला सीतारमण ने इसी आने वाले टैबलेट का इस्तेमाल किया है। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है।