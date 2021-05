Bugatti smartwatch लॉन्च हुईं मगर कीमत Apple Watch से भी एक कदम आगे निकली

स्पोर्ट्स कार कम्पनी Bugatti स्मार्टवॉच बिजनेस में उतर रही है। कम्पनी ने तीन घड़ियां लॉन्च की हैं— Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, Bugatti Ceramique Edition One Le Noire और Bugatti Ceramique Edition One Divo। Also Read - देसी कंपनी ने लॉन्च किया Fire-Boltt 360 स्मार्ट वॉच, कम कीमत में मिलेगा SpO2 मॉनिटर फीचर

Bugatti ने VIITA के साथ पार्ट्नरशिप में इन स्मार्टवॉच को बनाया है। कम्पनी का कहना है कि हर घड़ी के हार्डवेयर में 1000 पार्ट्स हैं और ये तीनों 90 स्पोर्ट्स मोड के साथ में ब्लड ऑक्सिजन मॉनिटरिंग और GPS ट्रैकिंग जैसे फीचर से लैस हैं।

Bugatti smartwatch price

Bugatti की नई स्मार्टवॉच के नाम कम्पनी की हाइपरकार्स Bugatti Chiron Pur Sport, Bugatti La Voiture Noire and Bugatti Divo पर रखे गए हैं। इन कार्स की तरह ही Bugatti की स्मार्टवॉच भी प्रीमीयम प्राइस रेंज में आती हैं।

Ceramique Edition One Pur Sport, Ceramique Edition One Le Noire और Ceramique Edition One Divo तीनों की कीमत 899 यूरो है जो लगभग 80,000 रुपए बनते हैं। ये कीमत शुरुआती कस्टमर्स के लिए है। बाद में आने वाले कस्टमर्स के लिए घड़ियों की कीमत 999 यूरो होगी जो लगभग 88,000 रुपए बनते हैं।

Bugatti का स्मार्टवॉच प्रोजेक्ट Kickstarter वेबसाइट पर बैकिंग के लिए लिस्टेड है। कम्पनी ने 60,000 डॉलर का गोल रखा है जिसके लिए कैम्पेन 26 जून तक चलेगा। मगर 30 मई तक ही प्रोजेक्ट को 2,16,916 डॉलर की बैकिंग मिल चुकी है।

क्या खास होगा Bugatti स्मार्टवॉच में

तीनों स्मार्टवॉच में एक जैसे स्पेक्स हैं। इनमें 390×390 पिक्सल रेसोल्यूशन वाली गोल AMOLED डिस्प्ले है। कम्पनी ने इसमें सैफायर ग्लास इस्तेमाल किया है। यूजर्स को सिलिकॉन और टाइटेनियम स्ट्रैप्स में से चुनने का ऑप्शन मिलेगा। Bugatti स्मार्टवॉच में VO2 Max सेन्सर है, 90 स्पोर्ट्स मोड हैं, 10ATM वॉटर रेसिसटेंट रेटिंग है, स्टेप रिकॉर्डिंग है, हार्ट रेट वेरीअबिलिटी, GPS, ऐक्टिविटी ट्रैकर और स्लीप ट्रैकिंग के साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है।

इनके अलावा इन घड़ियों में आपको Regeneration, Bioage, Water Loss और Calorie Recording जैसे एडवांस फीचर भी मिलते हैं। Bugatti स्मार्टवॉच में 445mAh बैटरी है। कम्पनी 14 दिन के बैटरी बैकअप का दावा करती है। इन घड़ियों पर कम्पनी 5 साल की इंटरनैशनल वॉरंटी भी दे रही है।