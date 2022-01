क्या है Bulli Bai ऐप, जहां मुस्लिम महिलाओं का हो रहा अपमान? जानें पूरा मामला

साल 2022 के शुरू होते ही ट्विटर पर एक नए हंगामे ने जन्म लिया। प्लैटफॉर्म पर एक आपत्तिजनक वेब ऐप Bulli Bai के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए, जहां मुस्लिम महिलाओं की बनावटी नीलामी चल रही है। इस ऐप के द्वारा उन महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है जो ट्विटर पर एक्टिव हैं। इनमें पत्रकार, सोशल वर्कर, स्टूडेंट और नामी हस्तियां शामिल हैं। Also Read - Twitter पर साल 2021 में यूजर्स ने इस इमोजी को किया सबसे ज्यादा इस्तेमाल, देखें टॉप 10 इमोजी लिस्ट

1 जनवरी 2022 को कई एनोनिमस ट्विटर अकाउंट्स ने प्लैटफॉर्म पर महिलाओं की पिक्चर्स अपलोड की, जिनके साथ में भद्दे कमेंट और दूसरी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। ये पिक्चर्स Bulli Bai ऐप के जरिए साझा की गईं। Also Read - Twitter Blue सब्सक्रिप्शन सर्विस जल्द भारत में होगी रोल आउट, मिलेंगे ये फीचर्स

क्या है Bulli Bai ऐप?

Bulli Bai एक वेब ऐप है, जिसे GitHub पर होस्ट किया गया है। GitHub एक ओपन सोर्स प्लैटफॉर्म है, जहां डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं और दुनिया के साथ अपने सॉफ्टवेयर को शेयर भी कर सकते हैं। Also Read - YouTube, Instagram समेत इन 5 सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए कर सकेंगे कमाई

It is very sad that as a Muslim woman you have to start your new year with this sense of fear & disgust. Of course it goes without saying that I am not the only one being targeted in this new version of #sullideals. Screenshot sent by a friend this morning. Happy new year. pic.twitter.com/pHuzuRrNXR — Ismat Ara (@IsmatAraa) January 1, 2022

इस ऐप को चालू करने के बाद यूजर को एक रैंडम मुस्लिम महिला की पिक्चर दिखाई जाती है और कहा जाता है कि यह इनकी “Bulli Bai of the day” यानी आज की बुल्ली बाई है। ऐप के स्क्रीनशॉट से पता लगता है कि यहां पर पिक्चर के साथ महिला का नाम और उनका ट्विटर हैंडल भी दिखाया जाता है। ठीक इसके नीचे यूजर को इस इसे ट्विटर पर शेयर करने का बटन भी मिलता है।

कौन है इसके पीछे?

Bulli Bai ऐप के कॉन्टेंट को ढेरों एनोनिमस ट्विटर अकाउंट शेयर करने में लगे हुए थे। इनमें से @bullibai_ नाम का ट्विटर हैंडल इन सभी ट्वीट्स के साथ ऐप को प्रोमोट करते हुए पाया गया। मौजूदा वक्त पर यह ट्विटर अकाउंट बंद है। ऐप के बारे में हंगामा और पुलिस कम्प्लेंट के बाद Union IT Minister Ashwini Vaishnaw ने जानकारी दी कि GitHub ने यूजर को ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि CERT और पुलिस प्रशासन आगे एक्शन के लिए समायोजन कर रहे हैं।

Sulli Deal जैसा ही है यह मामला

Bulli Bai ऐप का प्रक्रम नया नहीं है। करीब 6 महीने पहले ठीक इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां Sulli Deal नाम का ऐप यही काम कर रहा था। उस समय इस ऐप को बंद करवा दिया गया था, मगर पुलिस इस ऐप को बनाने वाले लोगों को पकड़ने में विफल रही थी। यह नया Bulli Bai पोर्टल इसी की नक्ल है, जो दिखने में भी Sulli Deal ऐप जैसा है।

कैसे उजाले में आया Bulli Bai ऐप

पत्रकार Ismat Ara ने 1 जनवरी 2022 को ट्वीट करके बताया कि Sulli Deal की ही तरह एक नया प्लैटफॉर्म Bulli Bai मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर रहा है। इन्होंने ऐप का स्क्रीनशॉट शेयर किया जहां पर इन्हें टारगेट किया गया। यहां पर वेब ऐप का एड्रेस bullibai.github.io नजर आ रहा है। इन्होंने लिखा:

“यह बहुत दुख की बात है कि एक मुस्लिम महिला के रूप में आपको अपने नए साल की शुरुआत इस डर और घृणा के साथ करनी पड़ रही है। बेशक यह साफ है कि #sullideals के इस नए संस्करण में सिर्फ मैं अकेले निशाने पर नहीं हूं….नववर्ष की शुभकामनाएं।”

एक्शन और रिएक्शन

1 जनवरी 2022 को Ismat Ara की तरह कई और जानी मानी महिलाओं ने Bulli Bai के खिलाफ ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इन ट्वीट्स को आप नीचे देख सकते हैं:

There are many Muslim names,including mine,in the obnoxious #BulliDeals , same as #SulliDeals

Even Najeeb’s mother has not been spared. It’s a reflection on India’s broken justice system, a dilapidated law n order arrangement. Are we becoming the most unsafe country for women? — Sayema (@_sayema) January 1, 2022

In the #SulliDeal 2.0 more than 100 vocal Muslim women (including me) hv been auctioned online. Those filthy sick are using anon @Twitter handles and @github to dehumanise Muslim women. This time they transgressed all limits & didnt even spared Najeeb’s mother. (1/3) — خوشبو خان Khushboo Khan (@khushbookhan_) January 1, 2022

Hi @DelhiPolice. This lot already harassed me by hosting an auction of me and making disgusting lewd comments on me. I had filed an FIR in May with you, but you’ve done absolutely nothing. Now they’re back with this. Good job protecting women. Will you do anything now atleast? https://t.co/HvMlIIho7N — Hasiba | حسيبة | हसीबा 🌈 (@HasibaAmin) January 1, 2022

Ismat Ara ने आगे बताया कि इन्होंने प्लैटफॉर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इन्होंने लिखा, “सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी के पीछे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने और परिणामी कार्रवाई के लिए मैंने दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज कराई है।”

UPDATE: A complaint has been filed by me with the Cyber Cell of Delhi Police for immediate registration of FIR and consequent action against people behind the auctioning of Muslim women on social media. #sullideals #BulliDeals @DelhiPolice pic.twitter.com/oX3ROLEgv1 — Ismat Ara (@IsmatAraa) January 1, 2022

शिवसेना सांसद Priyanka Chaturvedi ने IT Minister Ashwini Vaishnaw को टैग करते हुए इस प्लैटफॉर्म के खिलाफ एक्शन की मांग की। वैष्णव ने मामले में अपडेट देते हुए बताया कि GitHub ने यूजर को बैन कर दिया है और आगे कार्रवाही चल रही है। इस समय तक पोर्टल भी ब्लॉक कर दिया गया है।

I have repeatedly asked Hon. IT Minister @AshwiniVaishnaw ji to take stern action against such rampant misogyny and communal targeting of women through #sullideals like platforms. A shame that it continues to be ignored. https://t.co/Q3JLxZpNeC — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) January 1, 2022

GitHub confirmed blocking the user this morning itself.

CERT and Police authorities are coordinating further action. https://t.co/6yLIZTO5Ce — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 1, 2022

इस मामले पर ट्वीट करने वाले यूजर्स ऐप बनाने वाले के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। इनका मानना है कि जब तक ये पकड़ में नहीं आते, तब तक ऐसे प्लैटफॉर्म बार-बार बनते रहेंगे।

Earlier too Muslim women were auctioned in #SulliDeals but no action was taken by Police & now they have come up with a new version #Bullideals to further harassing & objectifying those. This time they are hiding behind the Sikh identity as @/wannabesigmaf, @/Sage0x11 (2/3) — خوشبو خان Khushboo Khan (@khushbookhan_) January 1, 2022

ANI के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने Twitter से उस अकाउंट के बारे में जानकारी मांगी है, जिसने Bulli Bai ऐप के बारे में सबसे पहले ट्वीट किया। इसके साथ ही पुलिस ने ट्विटर को मामले से जुड़े आपत्तिजनक कॉन्टेंट को हटाने का भी निर्देश दिया है। एजेंसी ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने ने GitHub से भी Bulli Bai ऐप डेवलपर के बारे में जानकारी मांगी है। खबर के मुताबिक, साइबर पुलिस के पास रजिस्टर्ड इस केस को दिल्ली पुलिस के Intelligence Fusion and Strategic Operation (ISCO) यूनिट को ट्रांसफर कर दिया गया है।