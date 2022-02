मेरा फ्रीडम 251 स्मार्टफोन बुक नहीं हो रहा है आप बुक कर दो

विश्व के सबसे सस्ते 3जी स्मार्टफोन फ्रीडम 251 की खरीदारी के लिए तांता लगा हुआ है। हर कोई इसे बुक करना चाह रहा जिसके पास फोन है वो भी और जिसके पास फोन नहीं है वो भी। परंतु सुबह बुकिंग शुरू होते ही लोगों ने शिकायत शुरू कर दी है कि बुकिंग के दौरान वेबसाइट http://freedom251.com ही क्रैश हो जा रहा है और इसका गुस्सा सोशल नेटवर्किंग साइट पर निकलने लगा है। इतना ही नहीं हमें भी इससे सम्बंधित कई ईमेल मिले हैं। Also Read - Free Fire Ban in India: फ्री फायर बैन पर BGMI प्लेयर्स हो रहे खुश, शेयर कर डाले ढेरों मीम्स

एक उपभोक्ता ने हमारी रिपोर्टर को अपना एड्रेस मेल कर के लिखा है कि हमसे ​बुकिंग नहीं हो रही है ​कृपया इस एड्रेस के लिए बुकिंग कर दें। वहीं अन्य ट्विटर पर तो हैशटैग फ्रीडम251 (#freedom251) के साथ लोगों ने कई अजीबो गरीब कमेंट डाले हैं। Also Read - Twitter ने डाउनवोट बटन की टेस्टिंग का बढ़ाया दायरा, मिलेगा Reddit जैसा एक्सपीरियंस

जैद नाम के एक युवक ने मौन घारण किए कुछ प्रतिनिधियों के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा की तस्वीर प्रकाशित की है और लिखा है। उन लोगों के लिए 2 मिनट का मौन है जो सुबह उठकर फ्रीडम 251 स्मार्टफोन की बुकिंग करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एक यूजर ने ट्विट किया है कि पे नाउ बटन फ्रीडम 251 द्वारा डेवलप किया गया नया रिफ्रेश बटन है।

India will wake up only for two things Early morning Ind vs Pak Match Online shopping for cheap price#Freedom251 — Broken Cricket (@BrokenCricket) February 18, 2016

Two minutes of silence for those who woke up early in the morning to book #Freedom251 smartphone 😛 😂 pic.twitter.com/mX4zzcxcvO — Zaid 😉 (@iam_zaid) February 18, 2016

I don't wake up at 6 for schools but today I did for #Freedom251…. 😭😭 ! — ⚡️Kunal⚡️ (@kunal1baghel) February 18, 2016

रिंगिंग बेल द्वारा लॉन्च किए गए फ्रीडम 251 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इमसें 4-इंच की डब्ल्यूवीजी (800×480 पिक्सल) आईपीएस डिसप्ले दिया गया है। इसके साथ ही 1.3गीगाहट्र्र्ज का क्वाडकोर प्रोसेसर व 1जीबी रैम मैमोरी उपलब्ध है। फोन की इंटरनल मैमोरी 8जीबी है और इसमें कार्ड सपोर्ट भी दिया गया है। आप 32जीबी तक के माइक्रोमएसडी कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।

फोटोगाफी के लिए फ्रीडम 251 में 3.2-मेगापिक्सल का रीयर कैमरा और सेल्फी व वीडियो चैट के लिए वीजीए रेजल्यूशन का सेकेंडरी कैमरा उपलब्ध है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई और ब्लूटूथ के अलावा 3जी सपोर्ट है।

फ्रीडम 251 स्मार्टफोन की कर रहे हैं बुकिंग तो हो जाएं सावधान!

गौरतलब है कि फ्रीडम 251 की बुकिंग आज सुबह छह बजे से http://freedom251.com से शुरू हो गई है और इसे 21 फरवरी 2016 के रात 8 बजे तक बुक किया जा सकता है। कंपनी ने अगले चार माह में इसकी डिलिवरी करने का भरोसा दिलाया है।