Carl Pei ने Lenovo का उड़ाया मजाक, तो ट्विटर यूजर्स ने लगा दी Nothing की 'क्लास'

Nothing सीईओ और को-फाउंडर Carl Pei ने ट्विटर पर लेनोवो की हंसी उड़ाते हुए एक ट्वीट की है। इन्होंने Lenovo ThinkPlus ईयरबड्स की पिक्चर शेयर करते हुए लिखा– Nice headphones @Lenovo 🤣।

Carl Pei के नए ब्रांड Nothing ने ट्रांसपैरेंट डिजाइन लैंग्वेज को अपनाया है। कंपनी का पहला प्रोडक्ट Nothing Ear (1) ट्रांसपैरेंट डिजाइन के साथ आया था। इस प्रोडक्ट का केस भी ट्रांसपैरेंट है। Lenovo ThinkPlus ईयरबड्स ट्रांसपैरेंट नहीं है, लेकिन इनका केस ट्रांसपैरेंट है।

इसी वजह से Carl Pei लेनोवो पर नथिंग की ट्रांसपैरेंट डिजाइन लैंग्वेज को कॉपी करने की वजह से हंस रहे हैं। मगर ट्विटर यूजर्स ने Carl Pei को बताया कि नथिंग पहला ब्रांड नहीं है जिसने ट्रांसपैरेंट ईयरबड्स पेश किए हैं। इसके साथ ही लोगों ने Nothing Phone (1) के आईफोन की डिजाइन लैंग्वेज को कॉपी करने का भी आरोप लगाया। आइए इन ट्वीट्स पर नजर डाल लेते हैं।

Carl Pei की ट्वीट पर कमेन्ट करते हुए Chinmay Dhumal नाम के एक यूजर ने लिखा कि ट्रांसपैरेंट ईयरबड्स को बनाकर नथिंग ने कुछ ओरिजनल काम नहीं किया है। इन्होंने एक पिक्चर साझा करते हुए कहा कि एक छोटे से OEM ने 2018 में ट्रांसपैरेंट ईयरबड्स बनाए थे।

Well, creating transparent earbuds isn’t something original by you either.

Here’s a small OEM who made transparent earbuds in 2018, when TWS were just gaining popularity! pic.twitter.com/5bzTAcvd4k

