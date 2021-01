CES 2021 : Samsung 6 जनवरी को पेश करेगा नए प्रोडक्ट्स, Galaxy 21 सीरीज भी होगी लॉन्च?

: नए साल में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। सैमसंग नीदरलैंड ने The First Look 2021 के नाम से अपने वेबसाइट के होम पेज को रिप्लेस किया है। साथ ही, इस डेट को सेव करने के लिए कहा है। दक्षिण कोरियाई कंपनी 6 जनवरी को अपने कई प्रोडक्ट्स पेश कर सकती है। इस इवेंट का आयोजन सुबह 11 बजे (EST), भारतीय समयानुसार राज 9:30 बजे किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने इसके अलावा अन्य कोई जानकारी शेयर नहीं की है। Also Read - Samsung Galaxy A32 5G जल्द होगा लॉन्च, मिला ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन, जानें फीचर्स

अगर, आप भी फ्लैगशिप सीरीज का इंतजार कर रहे हैं तो आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। आम तौर पर Samsung अपने इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को Galaxy Unpacked में लॉन्च करता है। Galaxy Unpacked Event 2021 को लेकर कंपनी की तरफ से फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की गई है। हालांकि, पिछले दिनों सामने आई रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो 14 जनवरी को Samsung अपने इस मेगा इवेंट को आयोजित कर सकता है।

CES 2021 में पेश होंगे ये प्रोडक्ट्स

अब, अगर Samsung अपने सीरीज को 6 जनवरी को लॉन्च नहीं कर रहा है तो कंपनी और कौन से प्रोडक्ट CES 2021 में पेश करने वाली है? आपको बता दें कि Samsung इस इवेंट में अपने नए रेंज के डिस्प्ले को उतार सकता है। सैमसंग का ये डिस्प्ले इस इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी 12 जनवरी को अपने नए रेंज के प्रोसेसर को भी पेश करेगी। इसके बारे में Samsung ने पहले ही कंफर्म किया था। हालांकि, दक्षिण कोरियाई कंपनी ने अपने इस अपकमिंग प्रोसेसर से जुड़ी कोई जानकारी शेयर नहीं की है।

सामने आई रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो को 12 जनवरी को लॉन्च किया जा सकता है। यह 1x अल्ट्रा हाई स्पीड प्रोसेसर हो सकता है। इसमें 2.9GHz की अल्टीमेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्रोसेसर Mali-G78 के साथ आ सकता है। साथ ही, इसमें ड्यूल बैंड नेटवर्क, ब्लूटूथ ( ) 5.2 और का सपोर्ट दिया जा सकता है।