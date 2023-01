CES 2023: साल का सबसे बड़ा टेक इवेंट CES 2023, 5 जनवरी से शुरू हो गया है। कंपनियां अपने एक से एक प्रोडक्ट लेकर आ रही हैं। HP ने भी इस दौरान आठ नए लैपटॉप पेश किए हैं। इनमें HP Dragonfly Pro, HP Dragonfly G4, HP EliteBook 1040 G10, HP Elite x360 1040 G10, HP Omen 17, HP 14-inch laptop PC, 15.6-inch laptop PC, and the HP 14-inch Eco Edition Laptop PC शामिल हैं। इन लैपटॉप के साथ कंपनी ने HP Dragonfly Pro Chromnbook भी पेश किया है। आइये, इनके बारे में जानते हैं… Also Read - CES 2023: Sony और Honda ने मिलाया हाथ और पेश कर दी 15 कैमरे वाली Electric Car Afeela

HP ने अभी तक अपने Chromebook और लैपटॉप की कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि ये सभी लैपटॉप इस साल HP.com पर उपलब्ध होंगे। तभी इनकी कीमत अनाउंस की जाएगी। Also Read - Samsung लाया फोल्ड और स्लाइड वाला डिस्प्ले, जानें कंपनी की प्लानिंग

HP Dragonfly Pro Chromebook specifications

इसमें 14 इंच का LCD टच इनेबल डिस्प्ले दिया गया है। क्रोमबुक 12th Gen Intel CoreTM i5-1235U प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 16GB तक LPDDR5 RAM और 256TB तक PCle SSD स्टोरेज दिया गया है। यह Google के Chrome OS पर रन करता है। इसमें 8MP का कैमरा और इसमें Bang & Olufsen मिलता, जिसमें 4 स्पीकर दिए गए हैं। Also Read - CES 2023: Asus ने पेश किए Vivobook, Zenbook और Chromebook series के अपडेटेड लैपटॉप, जानें डिटेल

HP Dragonfly Pro specifications

HP Dragonfly Pro में 14 इंच का FHD IPS टच इनेबल डिस्प्ले मिलता है। डिवाइस AMD Ryzen7 7736u मोबाइल प्रोसेसर, 32GB तक LPDDR5 RAM और 1TB तक PCle SSD स्टोरेज से लैस है और Windows 11 Home पर रन करता है। इसमें 5MP IR कैमरा मिल रहा है।

HP Dragonfly G4 specifications

यह 13.5 इंच के डिस्प्ले और चार कलर वेरिएंट में आया है। लैपटॉप Intel 13th Gen प्रोसेसर, 32GB तक LPDDR5 RAM और 2TB तक PCle SSD स्टोरेज से लैस है। यह Windows 11 Pro पर रन करता है। इसमें 5MP कैमरा दिया गया है।

HP EliteBook 1040 G10 specifications

HP EliteBook 1040 G10 लैपटॉप 14 इंच के डिस्प्ले का दिया गया है। इसमें Intel 13th Gen U-series और P-series प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस Intel Integrated ग्राफिक्स, 64GB तक LPDDR5 RAM और 2TB तक PCle SSD स्टोरेज मिल रहा है। यह Windows 11 Pro पर रन करता है। इसमें 5MP कैमरा मिलता है।

HP Elite x360 1040 G10 specifications

लैपटॉप 14 इंच का डिस्प्ले और चार वेरिएंट में आया है। इसमें Intel 13th Gen प्रोसेसर, 32GB तक LPDDR5 RAM और 2TB तक PCle SSD स्टोरेज दिया गया है। यह बिजनेस के लिए Windows 11 Pro पर रन करता है।

HP Omen 17 specifications

HP Omen 17 लैपटॉप 17.3 इंच का डिस्प्ले और Intel i9-13900HX प्रोससेर या Intel i7-13700HX प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 32GB तक LPDDR5 RAM और 2TB तक PCle SSD स्टोरेज दिया गया है। यह Windows 11 Home पर रन करता है। इसमें छह सेल वाली 83Whr बैटरी के साथ आया है, जो फास्ट चार्जिंग के साथ आता है।

HP 14-inch laptop PC specifications

लैपटॉप 14 इंच के QHD डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें Intel i7-1360P प्रोसेसर या Intel i7-1355U प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस 16GB तक LPDDR4 RAM और 1TB तक PCle SSD स्टोरेज के साथ आता है। लैपटॉप Windows 11 Home पर रन करता है। इसमें 1080p FHD कैमरा और डु्ल स्पीकर दिए गए हैं। लैपटॉप में 41Whr की बैटरी दी गई है।

HP 15.6-inch laptop PC specifications

HP 15.6-inch laptop PC में FHD रजलूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसमें Intel i7-1360P प्रोसेसर या Intel i7-1355U प्रोसेसर का ऑप्शन है। डिवाइस 16GB तक LPDDR4 RAM और 1TB तक PCle SSD स्टोरेज दिया गया है। लैपटॉप Windows 11 Home पर रन करता है। इसमें 1080p FHD कैमरा और 41Whr की बैटरी मिलती है।