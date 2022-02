चीन ने बनाया ऐसा असली रोबोट जो TV पर 24 घंटे पढ़ेगा न्यूज, देखें वीडियो

अब आपके लिए यह पहचानना बेहद मुश्किल होगा कि टीवी पर न्यूज पढ़ने वाला एंकर असली या नकली। दरअसल, चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लैस एंकर बना लिया है। एआई-बेस्ड दो एंकरों ने तो चीन के टेलीवीजन चैनलों पर न्यूज बुलेटिन भी पढ़ा। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने इस हफ्ते यह शुरुआत की है। Also Read - शाओमी ने लॉन्च किया सस्ता सफाई रोबोट MIJIA Sweeping Robot G1, जानें कीमत

विश्व में पहली बार रोबोट ने पढ़ी न्यूज

न्यूज एजेंसी ने इस वर्ल्ड की पहला ऐसा एक्सपीरिमेंट बताया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लैस एंकर ने न्यूज पढ़ी है। न्यूज एजेंसी का कहना है कि ये एंकर इंसानों से कई मामलों में बेहतर हैं। ये लगातार 24 घंटे तक काम करने में सक्षम हैं, ब्रेकिन न्यूज को भी फौरन प्रसारित कर सकते हैं।

