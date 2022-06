चीन एक बार फिर से तिब्बती लोगों को साइबर हमले के जरिए टारगेट कर रहा है। सिक्योरिटी फर्म Proofpoint के रिसर्चर्स ने चीनी सरकार से जुड़े हैकर्स ग्रुप द्वारा बनाए Follina नाम के Microsoft Office वायरस का पता लगाया है। हैकर्स के ग्रुप TA413 के द्वारा इस वायरस का इस्तेमाल अपने ही देश से बाहर रहने के लिए विवश तिब्बती शरणार्थियों को टारगेट किया जा रहा है। Also Read - Microsoft लाने वाला है फोल्डेबल डिस्प्ले, 360 डिग्री तक हो जाएगा टर्न

सिक्योरिटी फर्म Proofpoint के थ्रेट एनालिसिस रिसर्च में पता चला है कि ये हैकर्स चीनी सरकार से संबंध रखते हैं। Proofpoint के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, हैकर्स ने TA413 को लेबल करके वर्ड डॉक्युमेंट्स में Follina वायरस के जरिए गड़बड़ी की है। यह वर्ड डॉक्युमेंट भारत में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों को सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए भेजा गया। Also Read - बिना कंसोल टीवी पर चलेंगे Xbox गेम्स, Microsoft जल्द पेश करेगा क्लाउड गेम स्ट्रीमिंग स्टिक

सिक्योरिटी रिसर्चर्स का मानना है कि TA413 ग्रुप एक APT (Advanced Persistent Threat) एक्टर है, जो चीनी सरकार से ताल्लुक रखता है। पहले भी यह ग्रुप तिब्बती शरणार्थियों को टारगेट कर चुका है। भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों को चीनी हैकर्स मुख्य तौर पर निशाना बना रहे हैं। Also Read - Apple, Google, Microsoft का बड़ा ऐलान, जल्द बिना पासवर्ड का होगा लॉग-इन

चीनी हैकर्स का पहले भी तिब्बती लोगों को साइबर अटैक के जरिए टारगेट करने का इतिहास रहा है। रिसर्चर केविन ब्यूमोन्ट ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस वायरस की डिटेल शेयर की है। यह वायरस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (MS Office) के डायग्नोस्टिक टूल को बाईपास करके फाइल यानी दस्तावेज को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है।

2019 में सिक्योरिटी फर्म Citizen Lab द्वारा पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी हैकर्स के ग्रुप ने भारत में रह रहे तिब्बती नेताओं को स्पाइवेयर के जरिए टारगेट किया था। नेताओं को WhatsApp मैसेज के जरिए इस स्पाइवेयर का लिंक भेजा जा रहा था। यही नहीं, सिक्योरिटी रिसर्चर्स का मानना है कि चीनी हैकर्स तिब्बती शरणार्थियों पर नजर रखने के लिए ब्राउजर एक्सटेंशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। Proofpoint ने Firefox Add-on के तौर पर आने वाले ऐसे कई मलिशियस (Malicious) ब्राउजर एक्सटेंशन को लिस्ट किया है।

Interesting maldoc was submitted from Belarus. It uses Word’s external link to load the HTML and then uses the “ms-msdt” scheme to execute PowerShell code.https://t.co/hTdAfHOUx3 pic.twitter.com/rVSb02ZTwt

— nao_sec (@nao_sec) May 27, 2022