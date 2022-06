दुनियाभर की कई बड़ी वेबसाइट्स और ऐप्स यूज करने में आज दोपहर यूजर्स को “500 error” या “500 Internal Server Error” का मैसेज रिसीव हो रहा था। वेबसाइट्स और ऐप्स में यह दिक्कत क्लाउड बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर Cloudflare Server Outage की वजह से हो रहा था। हालाकि, Cloudflare ने कुछ मिनटों में ही इस दिक्कत को ठीक कर लिया है। Also Read - Air India Server Down : तकनीकी खामी के बाद एयर इंडिया ने हाथ से लिखे बोर्डिंग पास किए जारी

Cloudflare के सर्वर में आई दिक्कत की वजह से कई ऐप्स और वेब सर्विसेज यूज करने में दिक्कत आ रही थी। स्टॉक ट्रेडिंग ऐप Zerodha ने अपने ट्विटर हैंडल से बताया कि वो कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत का सामना कर रहे हैं। ये दिक्कत इंटनरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) Cloudflare की वजह से हो रही है। हमने इसे ISP को रिपोर्ट कर दिया है।

We are getting reports of intermittent connectivity issues on Kite via the Cloudflare network for users on certain ISPs. We are taking this up with Cloudflare. In the meanwhile, please try using an alternate internet connection.

— Zerodha (@zerodhaonline) June 21, 2022