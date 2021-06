Covid lockdown में बच्चों के फेवरेट प्लैटफॉर्म बने YouTube, WhatsApp और TikTok

कोविड के चलते साल 2020 बहुत सारे मायनों में मुश्किलों से भरा था। सम्पन्न घरों में लॉक्डाउन के बीच बड़ों के साथ बच्चे भी घर पर बंद रहे। ऑनलाइन क्लासेज के बाद इंटरनेट ने ही बच्चों का मनोरंजन किया। अब एक ऐसी स्टडी आई है जो यह बताती है कि बच्चों ने पिछले साल अपना फ्री टाइम कहां लगाया। Also Read - Jio Recharge: WhatsApp से रिचार्ज होगा आपका नंबर, जानिए क्या है तरीका

Kaspersky Safe Kids study

Kaspersky की Safe Kids स्टडी के मुताबिक बच्चों का इंट्रेस्ट software, audio, video और e-commerce जैसी कैटेगरी में बढ़ा है जबकि यह internet communication media और computer games जैसी कैटेगरी में कम हुआ है। YouTube, WhatsApp और TikTok जैसे ऐप्स इस टाइम बच्चों के बीच सबसे ज्यादा पॉप्युलर रहे। आइए देखते हैं कि यह स्टडी और क्या बताती है:

Popular categories: 44.3% स्कोर के साथ सबसे ज्यादा पॉप्युलर कैटेगरी software, audio, video रही। इसके बाद internet communication media (22.08%) और computer games (13.67%) दूसरे और तीसरे नम्बर पर रहे।

Top apps: स्टडी के मुताबिक, बच्चों के बीच सबसे ज्यादा पॉप्युलर ऐप YouTube रहा। दूसरे नम्बर पर WhatsApp और तीसरे नम्बर पर TikTok है।

Popular games: बच्चों के बीच टॉप 10 ऐप्स में चार गेम्स भी शामिल रहे। इनमें Brawl Stars, Roblox, Among US और Minecraft शामिल हैं। वीडियो गेम्स की कैटेगरी में दुनिया भर के आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ Minecraft (22.84%) जो बाकी गेम्स से काफी आगे है। दूसरे नम्बर पर रहा Fortnite (6.73%), तीसरे पर Among Us (3.80%), चौथे पर Brawl Stars (6.34%) और पांचवें पर Roblox (3.82%)।

Cartoons: वीडियो कैटेगरी में कार्टून का बोलबाला रहा। स्टडी के मुताबिक, वीडियो सर्च में 50.21% खोज कार्टून की रही। पॉप्युलर कार्टून में Lady Bug and Super Cat, Gravity Falls और Peppa Pig शामिल हैं।

Videos: विडियो सर्च में दूसरे नम्बर पर TV शो रहे। बच्चों के बीच इंग्लिश में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शो The Voice Kids रहा। मूवीज और टीवी सिरीज में सबसे पॉप्युलर रहे Godzilla vs Kong का ट्रेलर, Zach Snyder की Justice League और Disney+ की WandaVision. Netflix पर बच्चों ने सबसे ज्यादा Cobra Kai और Stranger Things को सर्च किया।