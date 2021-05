Covid vaccine: वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करना होगा अब और आसान, सरकार बना रही है नई योजना

COVID वैक्सीन स्लॉट की बुकिंग जल्द ही ऐप और की वेबसाइट के अलावा थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए भी की जा सकेगी। सरकार जल्द ही CoWIN के लिए नई गाइडलाइन्स जारी करने वाली है। इस समय COVID-19 की वैक्सीन का स्लॉट केवल Aarogya Setu ऐप और CoWIN वेबसाइट के जरिए ही की जा सकती है। हालांकि, COVID-19 वैक्सीन के स्लॉट की उपलब्धता के बारे में आप या कुछ और थर्ड पार्टी ऐप से जानकारी ले सकते हैं। Also Read - How to book appointment for second dose of Covid-19 vaccine: वैक्सीन की दूसरी डोज़ के लिए कैसे करें बुकिंग? जानें आसान तरीका

सरकार COVID-19 वैक्सीनेशन के मौजूदा फ्रेमवर्क को एक्सपेंड करने का विचार कर रही है, ताकि लोगों को वैक्सीनेशन स्लॉट की बुकिंग में सहूलियत हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तेजी से वैक्सीन की डोज मिल सके। 1 मई से COVID-19 वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 18 से 44 वर्ष के आयुवर्ग के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। Also Read - Covid Vaccine Registration के नाम पर चल रहा स्कैम, इन 10 वेबसाइट्स और ऐप्स से बचकर रहें

थर्ड पार्टी ऐप के जरिए स्लॉट बुक करने की मिलेगी सुविधा!

कोरोना वायरस महामारी के दूसरे लहर में लोग तेजी से संक्रमित होने लगे थे, जिसके बाद वैक्सीनेशन की तरफ लोगों का काफी रूझान बढ़ा है। यही कारण है कि COVID-19 के तीसरे फेज में वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट मिलने में लोगों को दिक्कत हो रही है। सरकार के इस नए कदम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करना आसान हो जाएगा। Also Read - Snap Partner Summit 2021: Snapchat देगा Instagram को चुनौती, कई नए फीचर्स हुए पेश

हाल ही में एक टिप्स्टर ने थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए COVID-19 वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करने के प्रोसेस को स्पॉट किया गया है। कई ऐप डेवलपर्स ऐसे ऐप्स डेवलपर कर रहे हैं, जिनकी मदद से COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए आसानी से स्लॉट मुहैया कराई चा सकी।

सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन में यह बताया गया कि डेवलपर्स के लिए CoWIN पब्लिक का का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। साथ ही, उनके पास वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करने के लिए जो भी रिक्वेस्ट आएंगे वो CoWIN ऐप के जरिए इंटिग्रेट किए जाएंगे। ऐप डेवलपर्स को COVID-19 वैक्सीनेशन स्लॉट की उपलब्धता और बुकिंग कराने वाला फीचर रोल आउट करने से पहले CoWIN प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।