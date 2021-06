CoWIN Data Leak: लीक हुई आपके वैक्सीनेशन की जानकारी? जानिए क्या है सरकार का कहना

CoWIN वेबसाइट के हैक होने की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि COVID वैक्सीनेशन से जुड़े लाखों भारतीय यूजर्स का डेटा लीक हुआ है। हालांकि, गुरुवार को सरकार ने इस प्रकार की रिपोर्ट्स को गलत बताया है और कहा कि CoWIN प्लेटफॉर्म हैक नहीं हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में CoWIN प्लेटफॉर्म के हैक होने की खबरें चल रही हैं। पहली नजर में यह रिपोर्ट्स गलत लग रही हैं।’ Also Read - How to Correct Your Personal Details on Covid-19 Vaccination Certificate: अब सर्टिफिकेट में सुधार सकते हैं नाम और जन्म तिथि, जानें तरीका

रिपोर्ट्स के मुताबिक, CoWIN प्लेटफॉर्म हैक होने से 15 करोड़ भारतीय यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक हुआ है, जो बिक रहा है। हालांकि, सरकार ने प्लेटफॉर्म के हैक होने की जानकारी से इनकार किया है और इसे फर्जी बताया है। EGVAC (Empowered Group on Vaccine Administration) के चेयरमैन डॉ आर एस शर्मा ने बताया, ‘CoWIN वैक्सीनेशन से जुड़े सभी डेटा को एक सेफ और सुरक्षित डिजिटल एनवायरमेंट में स्टोर किया है।’ Also Read - How to Update Covid 19 Vaccination Status on Aarogya Setu App: ये आसान स्टेप्स फॉलो कर अपडेट करें स्टेटस

क्या लीक हुआ है CoWIN का डेटा?

CoWIN का इस्तेमाल भारत में COVID वैक्सीनेशन स्लॉट बुक और उपलब्धता चेक करने के लिए होता है। इसके साथ ही यूजर्स इस प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। बता दें कि सरकार ने 28 अप्रैल को 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इसके बाद लाखों की संख्या में यूजर्स ने कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया। डॉ आर एस शर्मा ने बताया, ‘कोविन से जुड़े किसी भी डेटा को कोविन एनवायरमेंट के बाहर किसी से शेयर नहीं किया गया है।’ Also Read - Aarogya Setu App पर लग जाएगा ब्लू टिक, वैक्सीन लेने के बाद ऐसे करना होगा अपडेट

बता दें कि CoWIN पोर्टल की मदद से COVID-19 स्लॉट की बुकिंग और उपलब्ध चेक की जा सकती है। बता दें कि कोई भी CoWIN App यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है, इसके लिए आपको सिर्फ पोर्टल का ही सहारा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले यूजर्स को कोविड वैक्सीनेशन के लिए CoWIN पोर्टल का ही सहारा लेना होगा। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। जांच MietY की Computer Emergency Response Team द्वारा की जा रही है।