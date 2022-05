Crypto Market Today (15 May 2022): क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में लम्बे वक्त से लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज यह थम गई है। 15 मई 2022 को शाम 6 बजे, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप ने 101T का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटों में इसने 4.93 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है। Also Read - Crypto Market Today (14 May 2022): Terra (LUNA) ने लगाई 1000% की छलांग, लेकिन कीमत अभी 3 पैसे से कम

Bitcoin और Ethereum समेत XRP, Cardano और Solana जैसे कॉइंस की कीमत में 4 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली। आइए 15 मई 2022 को Crypto Market का हाल जानते हैं। Also Read - Cryptocurrency Market Today (12 May 2022): दुनिया की सबसे फेमस क्रिप्टो करंसी Bitcoin का भी हुआ बुरा हाल, पिछले 24 घंटे में आई 2 लाख रुपये से भी ज्यादा की गिरावट

Crypto Market Today (15 May 2022)

Crypto Market 15 मई 2022 को हरे रंग में ट्रेड करती हुई दिखाई दी। Bitcoin (BTC) की कीमत 4.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23.47 लाख रुपये पर ट्रेड कर रही है। Ethereum (ETH) भी कल के मुकाबले आज 4.77 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1.61 लाख रुपये पर ट्रेड कर रहा है। Also Read - Crypto Market Today (11 May 2022): Terra कॉइन ने खराब की इंवेस्टर्स की हालत, 1 लाख रुपये सिमट कर रह गए बस ₹3000

Coinmarketcap के अनुसार, BNB की कीमत ने 7.65 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है, जिसके बाद इसकी कीमत 23,420 रुपये पर पहुंच गई है। XRP ने भी कल के मुकाबले 5.42 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है। Cardano (ADA) और Solana (SOL) की कीमत करीब 10 प्रतिशत ऊपर हैं।

Polkadot (DOT) और Avalanche (AVX) ने भी अच्छी बढ़त हासिल की है। कल के मुकाबले DOT की कीमत करीब 8 प्रतिशत और AVX की कीमत 12.82 प्रतिशत ऊपर है। Dogecoin (DOGE) और Shiba Inu (SHIB) जैसे कॉइन भी हरे रंग में ट्रेड कर रहे हैं।

टॉप 100 कॉइन में स्टेबल कॉइन के सिवा सिर्फ TRON (TRX), Convex Finance (CVX) और UNUS SED LEO (LEO) की कीमतों में कमी आई। कल के मुकाबले CVX 6.31 प्रतिशत, TRX 4.62 प्रतिशत और LEO 1.04 प्रतिशत नीचे है।

Top Gainers (इन कॉइन की कीमत बढ़ी सबसे ज्यादा)

SafeFloki (SFK) | पिछले 24 घंटों में बढ़त = 547.03 प्रतिशत | कीमत = 0.000000009069 रुपये

Dogecolony (DOGECO) | पिछले 24 घंटों में बढ़त = 474.73 प्रतिशत | कीमत = 0.000008381 रुपये

LoopSwap (LSWAP) | पिछले 24 घंटों में बढ़त = 319.14 प्रतिशत | कीमत = 0.079 रुपये

Neuralink (NEURALINK) | पिछले 24 घंटों में बढ़त = 210.72 प्रतिशत | कीमत = 0.04737 रुपये

LoopNetwork (LOOP) | पिछले 24 घंटों में बढ़त = 201.41 प्रतिशत | कीमत = 0.785 रुपये

Top Losers (इन कॉइन की कीमत गिरी सबसे ज्यादा)

Swirge (SWG) | पिछले 24 घंटों में गिरावट = 86.37 प्रतिशत | कीमत = 0.2283 रुपये

Peakmines PEAK (PEAK) | पिछले 24 घंटों में गिरावट = 81.55 प्रतिशत | कीमत = 0.3495 रुपये

BitBall (BTB) | पिछले 24 घंटों में गिरावट = 71.94 प्रतिशत | कीमत = 0.03252 रुपये

FUTUREXCRYPTO (FXC) | पिछले 24 घंटों में गिरावट = 68.44 प्रतिशत | कीमत = 31.64 रुपये

Loser Coin (LOWB) | पिछले 24 घंटों में गिरावट = 56.70 प्रतिशत | कीमत = 0.002105 रुपये