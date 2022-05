Crypto: कल की बढ़त ले डूबी आज की गिरावट, Terra (LUNA) की कीमत हुई 1 पैसा

Crypto Market Today (18 May 2022): क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में कल स्थिरता देखने को मिली थी, जिसके साथ लगभग सभी कॉइन ने अच्छी बढ़त हासिल की थी। मगर 18 मई 2022 को ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में 3.89 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद इसकी वैल्यू 97.86 T रुपये रह गई। Also Read - Crypto Market Today (17 May 2022): मार्केट में आया ठहराव, लेकिन Terra कॉइन्स में गिरावट जारी

आज मार्केट में लगभग उतनी ही गिरावट देखने को मिली है, जितनी कल इसने रिकवरी हासिल की थी। Bitcoin (BTC) की कीमत कल के मुकाबले 3.07 प्रतिशत और Ethereum की कीमत 4.38 प्रतिशत नीचे लुढ़ककर लगभग दो दिन पुराने स्तर पर पहुंच गई है। हमेशा की तरह गिरती हुई मार्केट में Tether (USDT), USD Coin (USDC) और Dai (DAI) जैसे स्टेबल कॉइन्स ने मामूली बढ़त दर्ज की। आइए जानते हैं 18 मई 2022 को Crypto Market का हाल। Also Read - Crypto Market Today (15 May 22): हफ्तों की गिरावट के बाद मार्केट ने ली चैन की सांस, इन कॉइन ने हासिल की बढ़िया बढ़त

Crypto Market Today (18 May 2022):

Bitcoin और Ethereum की तरह मार्केट कैप के अनुसार बाकी के टॉप 100 कॉइन्स में भी गिरावट देखने को मिली है। बढ़त हासिल करने वाले कॉइन्स में Kyber Network Crystal v2 (KNC), Chiliz (CHZ) और KuCoin Token (KCS) शामिल हैं। KNC ने जहां 8.81 प्रतिशत की बढ़त हासिल की, CHZ की कीमत भी कल के मुकाबले 7.30 प्रतिशत ऊपर चढ़ी है। KCS ने भी 2.69 प्रतिशत बढ़त हासिल की। पिछले हफ्ते के मुकाबले, ये तीनों कॉइन हरे रंग में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि ये तीनों कॉइन बढ़त में चल रहे हैं। Also Read - Crypto Market Today (14 May 2022): Terra (LUNA) ने लगाई 1000% की छलांग, लेकिन कीमत अभी 3 पैसे से कम

TerraUSD (UST) की गिरावट आज भी जारी रही। टॉप 100 कॉइन में सबसे ज्यादा गिरने वाला कॉइन यही है। कल के मुकाबले इसकी कीमत 33.60 प्रतिशत के नुकसान के साथ 8.02 रुपये हो गई है। इसके साथ ही Terra (LUNA) की कीमत भी कल के मुकाबले 2.55 प्रतिशत नीचे है। इसकी मौजूद कीमत 0.0142 रुपये है।

XRP, Cardano (ADA), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Polkadot (DOT), Avalanche (AVX), TRON (TRX) और Shiba Inu (SHIB) की कीमत में भी आज गिरावट देखने को मिली। कल इन कॉइन्स ने जितनी बढ़त हासिल की थी, आज इन्होंने लगभग उतनी ही गिरावट भी रजिस्टर की है।

Top Gainers: 18 May (इन कॉइन की कीमत बढ़ी सबसे ज्यादा)

Bitsubishi (BITSU) | पिछले 24 घंटों में बढ़त = 2433.63 प्रतिशत | कीमत = 9,934.74 रुपये

Universe Finance (UNT) | पिछले 24 घंटों में बढ़त = 372.37 प्रतिशत | कीमत = 1.14 रुपये

Pledge Coin (PLG) | पिछले 24 घंटों में बढ़त = 362.87 प्रतिशत | कीमत = 0.1181 रुपये

MarsRise (MARSRISE) | पिछले 24 घंटों में बढ़त = 222.85 प्रतिशत | कीमत = 0.0000001674 रुपये

Santos FC Fan Token (SANTOS) | पिछले 24 घंटों में बढ़त = 187.25 प्रतिशत | कीमत = 411.38 रुपये

Top Losers: 18 May (इन कॉइन की कीमत गिरी सबसे ज्यादा)

SafeFloki (SFK) | पिछले 24 घंटों में गिरावट = 84.74 प्रतिशत | कीमत = 0.000000001251 रुपये

Bullshit Inu (BULL) | पिछले 24 घंटों में गिरावट = 84.65 प्रतिशत | कीमत = 0.000922 रुपये

MetaPay (METAPAY) | पिछले 24 घंटों में गिरावट = 84.29 प्रतिशत | कीमत = 0.0001169 रुपये

Dogecolony (DOGECO) | पिछले 24 घंटों में गिरावट = 82.52 प्रतिशत | कीमत = 0.0000013 रुपये

CryptoMines Reborn (CRUX) | पिछले 24 घंटों में गिरावट = 73.28 प्रतिशत | कीमत = 12.00 रुपये