Crypto इंवेस्टर्स की आज हुई मौज! Terra (LUNA) ने भी हासिल की 96% बढ़त

Crypto Market Today (22 May 2022): क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में 22 मई को तेजी देखने को मिली। कल के मुकाबले ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में आज 3.19 प्रतिशत की बढ़त आई, जिसके बाद मार्केट की वैल्यू ने 100T रुपये का आंकड़ा क्रॉस कर लिया।

Bitcoin (BTC) और Ethereum (ETH) में भी आज तेजी देखने को मिली। कल के मुकाबले इन दोनों कॉइंस ने आज 3 प्रतिशत के आस-पास बढ़त हासिल की है। BTC की मौजूदा कीमत 23.43 लाख रुपये है और ETH 1.57 लाख रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आइए आज की Crypto Market का हाल जानते हैं।

Crypto Market Today (22 May 2022)

कल की तरह आज भी Crypto Market के टॉप 100 कॉइंस में सबसे ज्यादा बढ़त Fantom (FTM) कॉइन ने हासिल की। पिछले 24 घंटों में यह Cryptocurrency 17.22 प्रतिशत बढ़ी है, जिसके बाद इसकी कीमत 33.42 रुपये पहुंच गई है। Also Read - Crypto Market Today (18 May): कल की बढ़त को ले डूबी आज की गिरावट, Terra (LUNA) की कीमत हुई 1 पैसा

कल की तरह Tezos (XTZ) ने भी आज अच्छी बढ़त हासिल की है। पिछले 24 घंटों में इस कॉइन ने 10.83 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है। अब यह Cryptocurrency पिछले हफ्ते के लेवेल से ऊपर ट्रेड कर रही है। NEM (XEM) और Zilliqa (ZIL) आज 16.57 प्रतिशत और 15.38 प्रतिशत बढ़े हैं।

Harmony (ONE), Arweave (AR), NEAR Protocol (NEAR) और VeChain जैसे कॉइंस ने भी 8 से 10 प्रतिशत के आस-पास बढ़त हासिल की है। इन सभी Cryptocurrency ने इस हफ्ते भारी गिरावट देखी थी और ये अभी भी एक अपने हफ्ते पुराने स्तर से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रही हैं।

टॉप 100 Cryptocurrency में सिर्फ UNUS SED LEO (LEO) और PAX Gold (PAXG) अच्छी बढ़त दर्ज करने से चूक गए। इन दोनों कॉइन में आज 0.47 प्रतिशत और 0.12 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।

BNB, Cardano (ADA), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Polkadot (DOT, TRON (TRX) और Shiba Inu (SHIB) जैसे पॉपुलर Crypto ने आज 5 प्रतिशत तक बढ़त दर्ज की है। Avalanche (AVAX) ने आज 7.16 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है, जिसके साथ Polygon (MATIC), Litecoin (LTC), Cronos (CRO) और FTX Token (FTT) की कीमतें भी कल के मुकाबले ऊपर हैं।

TerraUSD की गिरावट भी आज थमी है। इस Crypto ने आज 0.08 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है। इसके साथ ही Terra (LUNA) भी कल के मुकाबले ऊपर है। इस कॉइन ने कल के मुकाबले 96.26 प्रतिशत बढ़त हासिल की है, जिसके बाद यह 0.016 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।