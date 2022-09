Elon Musk ने ट्विटर पर मौजूद बॉट संख्या को लेकर Twitter Deal को कैन्सल कर दिया है, जिसके बाद से यह मामला अमेरिकी कोर्ट में है। अब मस्क ने एक नई खबर के सहारे ट्विटर पर फिर से निशाना साधा है। एक टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने दावा किया है कि ट्विटर पर 10 में से 8 अकाउंट्स फर्जी हैं। Also Read - Twitter ने एक बार फिर बैन किए हजारों भारतीय यूजर्स के अकाउंट, जानें वजह

साइबर सिक्योरिटी कंपनी F5 के ग्लोबल इंटेलिजेंस हेड Dan Woods ने The Australian पब्लिकेशन को बताया कि ट्विटर पर 80 प्रतिशत अकाउंट संभावित तौर पर बॉट हैं। Dan Woods ने करीब 20 साल अमेरिकी फेडरल लॉ एंफोर्समेंट और खुफिया संगठन के साथ काम किया है। ये CIA और FBI के लिए साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट रह चुके हैं।

Twitter पर मौजूद फर्जी अकाउंट की संख्या को लेकर Dan Woods का क्लेम काफी बड़ा है क्योंकि ट्विटर का कहना है कि इसके प्लैटफॉर्म पर मौजूद बॉट अकाउंट की संख्या केवल 5 प्रतिशत है।

Elon Musk ने The Australian की इस खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि “यह 5 प्रतिशत से काफी ज्यादा लग रहा है।” मस्क ने अगली ट्वीट में कहा कि अगर ट्विटर डील “डॉलर प्रति बॉट” के हिसाब से काफी बढ़िया रहेगी।

On a $/bot basis, this deal is awesome

एलन मस्क ने इसी के बाद एक और ट्वीट की जिसमें इन्होंने कहा कि इनके ट्वीट पर आए हुए ज्यादातर कमेंट्स बॉट ही कर रहे हैं। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

And 90% of my comments are bots 🤖 pic.twitter.com/A7RKyNJZoR

— Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022