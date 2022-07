Nothing Phone (1) स्मार्टफोन को पिछले दिनों भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है, जो कि कंपनी का पहला Android स्मार्टफोन है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका हटके डिजाइन है, जो कि लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ था। इस फोन में ट्रांसपेरेंट बैक पैनल LED लाइट्स के साथ आता है। कंपनी ने इस लाइटिंग सेटअप को Glyph Interface नाम दिया है। Also Read - Nothing Phone (1) फोन का 45W चार्जर, कवर और टेम्पर्ड ग्लास लॉन्च, जानें कीमत

ज्यादातर लोग Nothing Phone (1) स्मार्टफोन को इसके यूनिक डिजाइन की वजह से खरीद रहे हैं, जिसकी शुरुआती कीमत 32,999 रुपये है। अगर हम कहें कि आपको नथिंग फोन 1 जैसा डिजाइन महज 2 से 4 हजार रुपये में मिल जाएगा, तो भी क्या आप इस फोन को खरीदना चाहेंगे? अगर नहीं… तो यह खबर आपके काम की साबित हो सकती है। Also Read - Nothing Phone 1 Alternatives: Realme GT 2 से OnePlus Nord 2T तक, नए Nothing Phone (1) को इन 5 स्मार्टफोन से मिलेगी तगड़ी टक्कर

Nothing Phone (1) को टक्कर देगा Something

Nothing Phone (1) स्मार्टफोन के डिजाइन को टक्कर देने के लिए मार्केट में Something एंट्री मार चुका है। यह कोई नया स्मार्टफोन नहीं बल्कि नथिंग जैसा डिजाइन आपके फोन में देने वाली टेक्नोलॉजी है। Also Read - 120Hz डिस्प्ले, 12GB RAM, 50MP कैमरा और 33W फास्ट चार्जिंग के साथ Nothing Phone (1) लॉन्च, तस्वीरों में देखें फर्स्ट लुक



Dbrand ने Something नाम से नई स्किन और कवर लॉन्च किए हैं। इन कवर का डिजाइन हूबहू नथिंग फोन 1 जैसा ही है। फिलहाल, यह सभी फोन कवर प्रीमियम स्मार्टफोन्स जैसे Phone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra और Pixel 6 Pro आदि के लिए पेश किए गए हैं। इन कवर और स्किन की कीमत क्रमश: $24.95 (लगभग 1,990 रुपये)और $49.90 (लगभग 3,981 रुपये) है।

आपको बता दें, Something के जरिए आपको अपने मौजूदा फोन में केवल नथिंग फोन 1 जैसा डिजाइन देखने को ही मिलेगा। इसमें बैक पैनल पर मिलने वाला लाइटिंग सेटअप Glyph Interface मौजूद नहीं है।

Nothing Phone (1) भारत लॉन्च

गौरतलब है कि 12 जुलाई 2022 को Nothing Phone (1) लॉन्च हुआ था। यह कंपनी का पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, जो कि यूनिक बैक रियर 900 LEDs लाइट सेटअप के साथ आता है, जो कि अलग-अलग फंक्शन पर ब्लिंक करती हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इसमें 120Hz डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर और डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसका मेन कैमरा 50MP का है।