Dell ने भारत में कई नए Inspiron लैपटॉप लॉन्च किए हैं। इसमें Inspiron 14 2-in-1, Dell Inspiron 14, Dell Inspiron 15 और Dell Inspiron 13 शामिल हैं।

नए Dell लैपटॉप्स स्लिम बेजेल्स, बड़े टचपैड और बड़े कीकैप्स के साथ आए हैं। Dell Inspiron सीरीज के लैपटॉप में फिंगरप्रिंट रीडर भी दिया गया है। ये सभी लैपटॉप्स HD Webcam और Express Charge सपोर्ट के साथ आते हैं। इन सभी लैपटॉप्स की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Dell Inspiron सीरीज के लैपटॉप की कितनी है कीमत?

नए Dell Inspiron 14 2-in-1 लैपटॉप की भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 57,990 रुपये है। 2-in-1 मॉडल अभी भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। वहीं, Dell Inspiron 14 की कीमत 44,990 रुपये से शुरू है। यह आज से बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

अब अगर Inspiron 15 की बात करें तो यह Intel और AMD ऑप्शन्स में आया है। इंटेल कॉन्फिगरेशन की कीमत 48,990 रुपये से शुरू है और इसकी सेल भी आज से शुरू हो जाएगी। वहीं, AMD इंटेल कॉन्फिगरेशन की शुरुआती कीमत 57,990 रुपये और यह 22 जून को बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

Dell ने भारत में Inspiron 13 भी लॉन्च किया है। यह 7 जुलाई से 68,990 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। नई डेल इंस्पिरॉन की पूरी रेंज Dell की वेबसाइट और Amazon समेत चुनिंदा स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी।

Dell Inspiron 14 2-in-1 Specifications

नया डेल इंस्पिरॉन 14 2-in-1 को यूजर्स लैपटॉप, टेंट, स्टैंड और टैबलेट मोड के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। यह इंटेल और AMD कॉन्फिगरेशन में आया है। दोनों वेरिएंट्स में 1,920×1,080 पिक्सल वाला 14 इंच का फुल HD टच डिस्प्ले दिया गया है। इंटेल वेरिएंट 11th-Generation Intel Core i7 प्रोसेसर और 2GB GDDR5 ग्राफिक मैमोरी कार्ड से लैस है। वहीं, AMD वेरिएंट Ryzen 7 5700U CPU और Radeon ग्राफिक्स के साथ आता है। Dell Inspiron 14 2-in-1 में 16GB तक की RAM दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें HDMI पोर्ट, दो USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट्स, USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट, Wi-Fi 6, Bluetooth v5 और 3.5mm का हैडफोन जैक दिया गया है। दोनों मॉडल्स 54Whr तक बैटरी से लैस हैं।

Dell Inspiron 14 और Dell Inspiron 15 Specifications

Dell Inspiron 14 में 1,920×1,080 पिक्सल वाला 14 इंच का Full-HD डिस्प्ले और 11th-Generation Intel Core i7 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं, Dell Inspiron 15 लैपटॉप में 1,920×1,080 पिक्स्ल वाले 15.6 इंच के Full-HD डिस्प्ले है। लैपटॉप्स 16GB तक DDR4 RAM और स्टोरेज के लिए 1TB तक M.2 PCIe NVMe SSD से लैस हैं। कनेक्टिविटी के लिए Inspiron 14 और Inspiron 15 लैपटॉप्स में HDMI पोर्ट, Thunderbolt 4 पोर्ट, USB Type-C 3.2 Gen2 पोर्ट, दो USB Type-A 3.2 Gen1 पोर्ट्स, हैडफोन जैक और Wi-Fi 6 दिया गया है। दोनों लैपटॉप्स में 54Whr तक की बैटरी दी गई हैं।

Dell Inspiron 13 Specifications

Dell Inspiron 13 में 2,560×1,600 पिक्सल वाला 13.3 इंच का QHD+ डिस्प्ले दिया गया है। यह 11th-Generation Intel Core i7-11370H CPU और 2GB GDDR6 ग्राफिक्स मैमोरी कार्ड से लैस है। Inspiron 13 में 16GB तक LPDDR34x RAM और 512GB NVMe SSD है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें HDMI पोर्ट, USB Type-A 3.2 Gen 1 पोर्ट, दो Thunderbolt 4 पोर्ट्स और 3.5mm का हैडफोन जैक लगा है। इसमें Wi-Fi 6 और Bluetooth v5.1 है। इसमें भी 54Whr बैटरी दी गई है।