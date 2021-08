Dell ने भारत में Alienware और G-सीरीज में नए गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किए हैं। कंपनी ने इसके साथ ही XPS लाइनअप में नई मशीन भी उतारी है। Alienware रेंज में Alienware x15 R1 और Alienware x17 R1 शामिल हैं। G-सीरीज में Dell G15 लॉन्च हुआ है और XPS लाइनअप में XPS 15 और XPS 17 लैपटॉप शामिल हैं। Also Read - Xiaomi का नया Mi Notebook लैपटॉप हुआ टीज, जल्द भारत में हो सकता है लॉन्च

Alienware X-सीरीज में नई Legend 2.0 डिजाइन है, जो एडवांस Cryo-Tech कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आती है। Dell G15 में कस्टमर को Intel 11th Gen और AMD Ryzen 5000 series प्रोसेसर का ऑप्शन मिल रहा है। Dell XPS 15 में 11th Gen Intel Core i9H प्रोसेसर है और XPS 17 में 11th Gen Intel Core i9K प्रोसेसर है। आइए इनकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

Dell Alienware, G15, XPS लैपटॉप कीमत

Dell Alienware x15 की भारत में कीमत 2,40,990, रुपये से शुरू हो रही है। Dell Alienware x17 की शुरुआती कीमत 2,90,990 रुपये है। यह मार्केट में 3 सितम्बर से मिलना शुरू होगा।

Dell G15 का AMD मॉडल 82,990 रुपये का है और इसका Intel वेरिएंट 94,990 से शुरू होता है। यह लैपटॉप भारतीय मार्केट में 23 सितम्बर से मिलना शुरू होगा।

Dell XPS 15 की शुरुआती कीमत 2,23,990 रुपये है। Dell XPS 17 की कीमत 2,64,490 रुपये से शुरू होती है। एलियनवेयर की तरह ये लाइनअप भी भारतीय मार्केट में 3 सितम्बर से मिलना शुरू होगी।

Dell Alienware x15 R1, x17 R1 specifications

Dell Alienware x15 में 15.6-इंच की स्क्रीन है, जो 1080p रेजलूशन और 360Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। यह Intel Core i9-11900H CPU, Nvidia GeForce RTX 3080 GPU (8GB GDDR6 memory), 32GB तक DDR4 RAM और 1TB स्टोरेज के साथ आता है। इस लैपटॉप में 87Whr बैटरी है और इसमें 240W चार्जर मिलता है।

Dell Alienware x17 में 17.3-इंच की स्क्रीन है, जो 1080p रेजलूशन और 360Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। यह Intel Core i9-11980HK CPU, Nvidia GeForce RTX 3080 GPU (16GB GDDR6 memory) और 32GB तक DDR4 RAM के साथ आता है। बाकी सभी चीजें लगभग x15 के जैसी ही हैं।

Dell G15 specifications

Dell G15 में 15.6-इंच की FHD (1,920×1,080) स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 250 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। यह 11th Gen Intel Core i7-10800H प्रोसेसर और AMD Ryzen 7 5800H प्रोसेसर के ऑप्शन के साथ आता है। ग्राफिक्स के मामले में इस लैपटॉप में यूजर को Nvidia GeForce RTX 3060, Nvidia GeForce RTX 3050 और Nvidia GeForce RTX 3050 Ti में से एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। दोनों ही मॉडल 12GB PCIe NVMeM.2 SSD स्टोरेज और 32GB तक DDR4 RAM के साथ आते हैं। इनमें 56Whr और 86Whr बैटरी का ऑप्शन मिलता है।

Dell XPS 15, XPS 17 specifications

Dell XPS 15 में 15.6-इंच 4K UHD+ (3,840×2,400 पिक्सल) डिस्प्ले है। यह 11th Gen Intel Core i9-11900H CPU, Nvidia GeForce RTX 3050 Ti GPU, 1TB तक PCIe 4×4 SSD स्टोरेज और 32GB तक रैम ऑप्शन के साथ आता है। इस लैपटॉप में चार स्पीकर हैं, जिनमें दो 2।5W वूफर हैं और दो 1.5W ट्वीटर्स हैं। इसमें 86Whr बैटरी है।

Dell XPS 17 में 17-इंच 4K UHD+ (3,840×2,400 पिक्सल) डिस्प्ले है। यह 11th Gen Intel Core i9-11980HK CPU और Nvidia GeForce RTX 3060 GPU के साथ आता है। बाकी इसकी सभी स्पेसिफिकेशन्स लगभग XPS 15 जैसी ही हैं।