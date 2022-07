DIZO ने भारत में दो नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया गया है। यह DIZO Watch D Sharp स्मार्टवॉच और DIZO Wireless Active Bluetooth Neckband ईयरबड्स हैं। वॉच में यूजर्स को 2 हफ्ते तक की बैटरी लाइफ मिलती है, जबिक ईयरफोन 23 घंटे तक की बैटरी लाइफ प्रोवाइड करते हैं। Also Read - Shaaimu SmartFit Pro 1 वॉच 3 हजार से कम में लॉन्च, कॉलिंग फीचर के साथ मिलेगी 15 दिन तक की बैटरी

कीमत की बात करें, तो DIZO Watch D Sharp को 2,999 रुपये में पेश किया गया है, जबकि DIZO Wireless Active ईयरबड्स की कीमत 1,199 रुपये है। वॉच की सेल 29 जुलाई से शुरू होगी, वहीं, बड्स को आप 28 जुलाई से खरीद सकेंगे। यह सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी।

Stay energised throughout your day with #DIZOWirelessActive, equipped with:

🔋 23h Battery

🔊 11.2mm Bass Boost Drivers

🎧 Laser Engraved and Diamond Grid texture

🔇 ENC for Calls

🎮 Low Latency Game Mode

and more!

What keeps you active all day?#GrooveNonstopInStyle #DIZO pic.twitter.com/efgS77EsPY

— DIZO (@DIZOTech) July 19, 2022