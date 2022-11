DIZO Watch R Talk Go स्मार्टवॉच को पिछले हफ्ते ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। अब यह वॉच फाइनली भारत में लॉन्च हो गई है। बता दें, यह Watch R सीरीज की तीसरी स्मार्टवॉच है, इससे पहले कंपनी ने DIZO Watch R और DIZO Watch R Talk को लॉन्च किया जा चुका है। हालांकि, यह इस सीरीज की सबसे सस्ती वॉच है। इसके अलावा, इस वॉच में आने वाले फीचर्स भी पुराने मॉडल्स की तुलना में टोन-डाउन हैं। डिजाइन की बात करें, तो यह Samsung Galaxy Watch 4 Classic जैसी लगती है। आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में सबकुछ। Also Read - 14 दिन तक की बैटरी के साथ DIZO Watch D Plus भारत में लॉन्च, कीमत 2000 रुपये से भी है कम

DIZO Watch R Talk Go Price

कंपनी ने DIZO Watch R Talk Go की कीमत 3,999 रुपये सेट की है। हालांकि, लॉन्च ऑफर के तहत आप इस वॉच को महज 3,499 रुपये में खरीद सकते हैं। वॉच की सेल 30 नवंबर Flipkart के जरिए शुरू की जाएगी। कलर ऑप्शन की बात करें, तो वॉच को आप Classic Black, Silver Grey और Thunder Blue में खरीद सकते हैं। Also Read - Dizo Watch R Talk और D Talk हुईं लॉन्च, ब्लूटूथ कॉलिंग समेत मिलेंगे दर्जनों फीचर्स

DIZO Watch R Talk Go Specifications

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो DIZO Watch R Talk Go में 1.39 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। वॉच के डिस्प्ले का रेजलूशन 360 x 360 पिक्सल है। डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस 550 Nits की है। हेल्थ फीचर्स के लिए कंपनी ने वॉच में हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लड ऑक्सिजन SpO2 सेंसर, मैनस्ट्रुअल पीरियड ट्रैकर और स्लीप ट्रैकर जैसे फीचर्स दिए हैं। इतना ही नहीं यह वॉच आपके मूड को भी मॉनिटर करती है व आपके स्ट्रैस को मॉनिटर करती है। Also Read - DIZO Watch D Sharp स्मार्टवॉच और DIZO Wireless Active Bluetooth Neckband ईयरबड्स भारत में लॉन्च, जानें कीमत

वॉच में 110 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए है, जिसमें आउटडोर व इंडोर स्पोर्ट्स मोड शामिल हैं। इनमें वॉकिंग, रननिंग, योगा व जिम्नास्टिक आदि शामिल है। इसके अलावा, वॉच में 150 से ज्यादा वॉच फेस का सपोर्ट मिलता है, जिसे आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं। पानी से बचाव के लिए वॉच में IP68 रेटिंग दी है।

वॉच में 300mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी सिंगल चार्ज पर 10 दिन तक की यूसेज प्रोवाइड करती है। बता दें, वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर भी मिलता है, जिसके साथ आप वॉच को 9 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं।

एक स्मार्टवॉच के तौर पर यह वॉच आपको स्मार्टफोन नोटिफिकेशन एक्सेस, कैमरा कंट्रोल और कॉल रिसीव व रिजेक्ट करने की सुविधा भी देता है। कनेक्टिविटी के लिए वॉच में ब्लूटूथ 5.2 कनेक्शन मिलता है।