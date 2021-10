Donald Trump ला रहे अपना सोशल मीडिया ऐप और न्यूज कंपनी, जानें कब होगा लॉन्च

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा दी है। ट्रंप अब अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं। हाल ही में ट्रंप ने घोषणा कर बताया कि वे अपना सोशल मीडिया ऐप लॉन्च करेंगे। इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम Truth Social होगा। Also Read - लाइव हो गया Twitter का नया फीचर, बिना ब्लॉक किए हटा सकेंगे फॉलोअर्स

ट्रंप ने घोषणा कर कहा कि Big Tech को कड़ी टक्कर देने के लिए वह अपना सोशल मीडिया ऐप और News कंपनी लॉन्च करेंगे। न्यूज कंपनी का नाम Trump Media & Technology Group होगा। बता दें कि ट्रंप ने यह घोषणा लगभग 9 महीने पहले कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके अकाउंट बैन होने के बाद की है। Also Read - WhatsApp, Facebook and Instagram Down: इस कारण घंटों ठप रही फेसबुक की सेवाएं, कंपनी ने ब्लॉग पोस्ट में बताई वजह

Donald Trump लॉन्च करेंगे ऐसा सोशल मीडिया ऐप

खबरों के अनुसार, ट्रंप का यह सोशल मीडिया ऐप Twitter की तरह होगा, जिस पर लोग अपने विचार, फोटो और वीडियो शेयर कर पाएंगे। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, जहां ट्विटर पर तालिबान की काफी मौजूदगी है। फिर भी आपके पसंदीदा अमेरिकी राष्ट्रपति को चुप करा दिया गया। Also Read - Twitter पर कमेंट हाइड और ऑफ करने का तरीका है आसान, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

इसके अलावा ट्रंप ने प्रेस रिलीज भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि उनका सोशल मीडिया ऐप Truth Social का बीट वर्जन नंबवर में इनवाइट किए गए लोगों के लिए उपलब्ध होगा। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि वह बहुत जल्द Truth Social ऐप पर अपना पहला ट्रुथ सेंड करने के लिए काफी उत्साहित हैं। TMTG की स्थापना सभी को आवाज देने के मिशन के साथ की गई थी। वे जल्द ही ट्रुथ सोशल पर अपने विचार शेयर करना शुरू करने और बिग टेक के खिलाफ लड़ने के लिए उत्साहित हैं। हर कोई उनसे पूछता है कि कोई भी बिग टेक के सामने क्यों नहीं खड़ा होता है। खैर, अब वे जल्द ही होंगे।

कब लॉन्च होगी यह ऐप?

TRUTH को अभी Apple ऐप स्टोर से प्री-ऑर्डर किया जा सकता है और नवंबर में बीटा लॉन्च के दौरान केवल आमंत्रित किए गए लोगों के लिए यह ऐप उपलब्ध होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आधिकारिक तौर पर अगले साल की शुरुआत में अमेरिका में सभी के लिए लॉन्च किया जाएगा। आगे आने वाले समय में इससे जुड़ी अधिक जानकारियां सामने आ सकती हैं।