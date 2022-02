Dyson ने भारत में Airwrap hair styler लॉन्च किया, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशंस

दो साल पहले Dyson ने सुपरसोनिक हेयर ड्रॉयर को पेश किया था और अब कंपनी ने पर्सनल केयर पोर्टफोलियों को बढ़ाते हुए ब्यूटी टेक्नोलॉजी Dyson Airwrap styler को लॉन्च किया है। डायसन ने इसमें V9 डिजिटल मोटर का इस्तेमाल किया है। V9 motor को वजन महज 49 ग्राम है। Also Read - Dyson Pure Cool Me air purifier and fan सेल पर आया: जानें कीमत और फीचर्स

डिवाइस काफी कॉम्पैक्ट है जिसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। Dyson Airwrap styler भारत में 9 जनवरी 2019 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

अगर आप इस Airwrap को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे DLF Promenade के Dyson Demo stores, नई दिल्ली के Select City Walk और बेंगलुरु के VR Mall से खरीद सकते हैं। Nykaa और Amazon के जरिए आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इस हेयर स्टाइलर की कीमत 34,900 रुपये है। कंपनी का दावा है कि आप आसानी से न्यू हेयर स्टाइलर के जरिए बालों को कर्ल और स्मूथ बना सकते हैं। डिवाइस में इंटेलीजेंट हीट मैनेजमेंट कंट्रोल है जिससे आपको इसे इस्तेमाल करते समय कोई परेशानी नहीं होगी।

Dyson Airwrap दो बंडल्ड वेरिएंट के साथ आ रहा है। Dyson Airwrap Volume + Shape bundle प्री-स्टाइलिंग dryer, दो 30mm barrels. एक सॉफ्ट ब्रश और एक वन राउंड ब्रश के साथ आता है। वहीं Dyson Airwrap Smooth + Control बंडल प्री स्टाइलिंग ड्रॉयर, दो 30mm barrels, दो 40mm barrels और फर्म ब्रश के साथ आता है।