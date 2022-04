गूगल का यह खास डूडल दिखाएगा ग्लोबल वॉर्मिंग की हकीकत

Earth Day 2022 के मौके पर Google ने खास Doodle बनाया है। इस डूडल के जरिए गूगल ने 1986 से लेकर 2020 तक पर्यावरण में हुए बदलाव को दिखाया है। गूगल के होम पेज पर आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। गूगल के डूडल में अफ्रीका के तनजानिया के Mt. Kilimanjaro पर मौजूद ग्लेशियर की तस्वीर है, जिसे 1986 से लेकर 2020 तक हर दिसंबर में क्लिक किया गया है। गूगल ने तस्वीर के जरिए 24 साल में हुए बड़े पर्यावरण बदलाव को दर्शाया है। Also Read - International Women's Day 2022 को समर्पित है आज का खास डूडल, महिलाओं के किरदारों को बखूबी किया बयां

पूरी दुनिया में पर्यावरण को बचाने की मुहिम के तौर पर साल 1970 से 22 अप्रैल को Earth Day मनाया जाता है। इस मौके पर पर्यावरण में हो रहे बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में चर्चा की जाती है। इस समय पर्यावरण में हो रहा बदला एक गंभीर मुद्दा है। ग्लोबल वॉर्मिंग का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। Also Read - Google Doodle: बेहद खास है आज का डूडल, मना रहा चेचक की वैक्सीन खोजने वाले डॉक्टर Michiaki का जन्मदिन

इस गंभीर विषय पर गूगल ने डूडल के माध्यम से पर्यावरण में हुए बदलाव की तस्वीर शेयर की है। गूगल सर्च के होमपेज पर अर्थ डे का यह स्पेशल डूडल दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने पर आपको Earth Day से जुड़ी जानकारियां मिलेगी। Also Read - Valentine's Day 2022 पर Google ने बनाया 3-D Doodle, जानें क्या है खास

Google के Earth Day वाले डूडल पर क्लिक करने के बाद आपको अलग-अलग लोकेशन पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुए बदलाव की तस्वीर मिलेगी। जिनमें Mt. Kilimanjaro तनजानिया (अफ्रीका), Sermersooq ग्रीनलैंड ग्लेशियर, Great Barrier Reef आस्ट्रेलिया, Harz Forests इलेंड (जर्मनी) शामिल हैं। गूगल के डूडल पेज पर इन जगहों पर हुए बदलाव की तस्वीर टाइमलैप्स के साथ दिखाया गया है।

Earth Day is Friday, April 22, but we can’t wait until then to celebrate our home planet! From sharing selfies to talks with experts—there’s something for every #NASAEarthling. Here’s how to join in: https://t.co/syEE6CPnQv pic.twitter.com/qhrrxlpudS

— NASA (@NASA) April 21, 2022