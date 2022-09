ED ने चीनी लोन ऐप्स के खिलाफ की कार्रवाई, 46.67 करोड़ रुपये किए फ्रीज

Enforcement Directorate (ED) ने कुछ दिन पहले चीनी लोन ऐप्स और इंवेस्टमेंट टोकन पर छापे मारे थे। एजेंसी ने अब इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि इसने इन ऐप्स के Easebuzz, Razorpay, Cashfree और Paytm जैसे पेमेंट गेटवे में रखे हुए 46.67 करोड़ रुपये के फंड को फ्रीज कर दिया है। Also Read - How to add Bank Account in Paytm: इस तरह पेटीएम में ऐड करें बैक अकाउंट, बहुत आसान है तरीका

ईडी ने 14 सितंबर को दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ और बिहार के गया में स्थित इनके कई ठिकानों पर छापे मारे थे। इसके अलावा ईडी ने HPZ लोन ऐप के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बेंगलुरु में बैंक और पेमेंट कंपनियों के 16 दफ्तरों पर भी छापेमारी की है।

HPZ Token स्कैम

पिछले साल अक्टूबर में नागालैंड में कोहिमा पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने इस लोन ऐप के खिलाफ FIR दर्ज की थी। यह मनी लॉन्ड्रिंग केस उसी रिपोर्ट से उपजा है।

HPZ Token एक ऐप आधारित कंपनी है। इसने लोगों को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने की स्कीम दी थी। यूजर्स को HPZ Token खरीदने पर निवेश को दोगुना करने का लालच दिया गया था। यूजर्स से UPI और अन्य पेमेंट गेटवे के जरिए पेमेंट किया। खबरों के मुताबिक, शुरुआत में निवेशकों को थोड़ा रिटर्न भी दिया गया था। मगर ऐसा आरोप है कि बाद में यह रिटर्न बंद हो गया और बची हुई राशि को विभिन्न भुगतान गेटवे और बैंकों के माध्यम से अलग-अलग लोगों और कंपनी के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया।

ED ने मामले पर क्या कहा

PTI की खबर के मुताबिक, ED ने कहा कि छानबीन के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं और इन्हें जब्त कर लिया गया है। एजेंसी ने बताया कि पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ शामिल संस्थाओं के वर्चुअल खातों में भारी शेष राशि को बनाए रखा गया था।

पुणे में Easebuzz Private Limited के साथ 33.36 करोड़ रुपये पाए गए। बैंगलोर में Razorpay Software Private Limited के साथ 8.21 करोड़ रुपये और Cashfree Payments India Private Limited के साथ 1.28 करोड़ रुपये पाए गए। नई दिल्ली में Paytm Payments Services Limited के साथ 1.11 करोड़ रुपये पाए गए।

ईडी ने बताया कि अलग-अलग बैंक अकाउंट और वर्चुअल अकाउंट में 46.67 करोड़ रुपये का फंड पाया गया है, जिसे फ्रीज कर दिया गया है।