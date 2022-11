Tech Companies in Loss This Year: यह साल टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक बुरे दौर की तरह रहा है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को पिछले एक साल में 100 बिलियन डॉलर (8.1 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है। मस्क इस साल नुकसान के मामले में सबसे ऊपर हैं। यही नहीं, एलन मस्क की कंपनी Tesla के शेयर भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। टेस्ला के शेयरों के भाव पिछले दो साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। मस्क ने पिछले महीने ही माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter का अधिग्रहण किया है। इसके लिए एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर (करीब 3.6 लाख करोड़ रुपये) खर्च किए हैं। Also Read - Meta से इस्तीफा नहीं दे रहे मार्क जकरबर्ग, कंपनी ने कहा- झूठी रिपोर्ट

हर दिन कम हो रही संपत्ति

ब्लूमबर्ग बिलिनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एलन मस्क (Elon Musk) को पिछले एक साल में 101 बिलियन डॉलर (8.2 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है। हालांकि, एलन मस्क अभी भी 170 बिलियन डॉलर (लगभग 13.9 लाख करोड़ रुपये) के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। मस्क को हो रहे नुकसान को अगर दिन के हिसाब से रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो उन्हें डेली करीब 2,263 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

पिछले साल एलन मस्क की कुल संपत्ति 340 बिलियन डॉलर यानी लगभग 27.8 लाख करोड़ रुपये थी। इस सोमवार 21 नवंबर को Tesla के शेयर में हुई 6.8 प्रतिशत की गिरावट की वजह से एलन मस्क को 8.6 बिलियन डॉलर लगभग 55 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क ट्रेडिंग के मुताबिक, नवंबर 2020 के बाद टेस्ला का शेयर पहली बार इतना नीचे पहुंचा है।

मार्क जकरबर्ग को भी हुआ भारी नुकसान

एलन मस्क ही नहीं Meta (Facebook) के फाउंडर और CEO मार्क जकरबर्ग (Mark Zuckerberg) को भी इस साल भारी नुकसान झेलना पड़ा है। जकरबर्ग को इस साल 83.5 बिलियन डॉलर (करीब 6.8 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है। एलन मस्क के बाद मार्क जकरबर्ग इस साल सबसे ज्यादा संपत्ति गवांने वाले शख्स हैं। जकरबर्क को डेली करीब 1,866 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

Binance के CEO और फाउंडर चांगपेंग ज्हाओ (Changpeng Zhao) इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं। उनको इस साल करीब 82 बिलियन डॉलर (लगभग 6.7 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है। वहीं, Amazon के चीफ जेफ बेजोस को 76.7 बिलियन डॉलर (लगभग 6.3 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है।

इस साल संपत्ति गंवाने वाले 10 अमीरों में से 7 टेक सेक्टर से हैं। सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में इस साल भारत के गौतम अडाणी शीर्ष पर हैं। उन्होंने एक साल में 53 बिलियन डॉलर (4.3 लाख करोड़ रुपये) कमाए हैं।