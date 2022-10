Twitter के नए मालिक Elon Musk ने हाल में एक कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल की घोषणा की है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी है कि कंपनी एक कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल की स्थापना करेगी। एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के कंपनी के CEO पराग अग्रवाल के साथ-साथ कई अन्य बड़े कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद कांउसिल की घोषणा आगे आने वाले समय में होने वाले कई बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रही है। मस्क ने कहा कि कंपनी कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल बनाएगी, जिसमें वाइड्ली डाइवर्स व्यूपॉइंट्स (Widly diverse viewpoints) वाले लोग शामिल होंगे। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Facebook, Twitter, Instagram की बंद होगी मनमानी! यूजर्स की सभी शिकायतें होंगी Solve

लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter के नए मालिक Elon Musk हो गए हैं। ट्विटर खरीदने के बाद मस्क ने ट्वीट किया कि ट्विटर वाइड्ली डाइवर्स व्यूपॉइंट्स के साथ एक 'कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल' का गठन करेगा। मस्क के ट्वीट के अनुसार, न्यू कंटेंट मॉडरेशन कॉउंसिल के बिना कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े कोई भी बड़े फैसले या अकाउंट बहाली या यू कहें कि सस्पेंशन को वापस नहीं लिया जाएगा।

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.

No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022